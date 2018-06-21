業者申設禮廳靈堂 里民抗議

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣生命事業科長賴木山（右三），到場說明縣府立場。（陳慶居攝）

殯葬業者計畫在苗栗市新川里興建禮廳及靈堂設施，20日在五福宮舉行說明會時，各級民代、里長和里民200多人均拒絕入場，在場外高舉「堅決反對興建葬儀社」及「抗議」白布條。隨後到場的民政處生命事業科長賴木山表示，這是業者申請流程之一，不過里民心聲會納入審查的參考。

附近有殯葬園 嗆擾交通

殯葬業者湯坤祥昨天表示，這是依殯葬條例第14條相關規定，申請禮廳和靈堂等設施，但不會停放或清洗大體，可提供大樓或社區住戶治喪有更舒適、方便的場所，並非一般的葬儀社或殯儀館。

業者準備在苗栗市南勢坑段緊鄰省道台6線的山坡地興建禮廳和靈堂，已將變更殯葬用地的興建營運計畫送件，並依規定於20日在五福宮舉行說明會。

但新川里長林秀城一早就帶領里民在廟前拉白布條表達堅決反對立場，數度高喊抗議、反對到底口號。他說，該地點興建殯葬設施後，將嚴重影響周邊交通及附近居民安寧，何況不遠處就有福祿壽殯葬園區，根本沒有必要再設置類似設施。

業者回饋 低收免費治喪

縣議員禹耀昌找來生命事業科長賴木山說明縣府立場，禹與民眾都主張這次說明會無效。賴木山則表示，這是業者申請流程之一，必須召開說明會徵詢地方人士同意，才能進行後續作業，而里民的心聲他都聽到了，將來在審核申請案時，一定會納入重要考量。

面對反對聲浪，業者相當無奈，表示原本也有擬定回饋機制，對在地低收入戶治喪給予免費，但地方反對聲浪可能已淹沒這些聲音。

(中國時報)