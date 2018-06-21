市議員痛批中捷濫倒廢棄物

民眾在烏日區自立段81地號旁，發現被濫倒大批中捷事業廢棄物，現場還有捷運規畫圖、設計圖等。（陳世宗翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中捷運綠線目前進入試運轉，台中市議員吳瓊華20日質詢說，民眾在南區及烏日區交界的產業道路，竟發現被濫倒大量的捷運工程廢棄物，難道「只准州官放火、不許百姓點燈」？台中市長林佳龍強調，政府將帶頭執法，不管廢棄物是來自業者或政府，都會嚴格取締！

烏日與南區交界 凌亂不堪

吳瓊華指出，台中市捷運工程的廢棄物遭不肖廠商棄置於烏日與南區交界的京城路等地帶，附近居民忍無可忍，不僅挖地來掩埋，還隨地亂丟，並企圖放火湮滅證據；現場還發現捷運的規畫圖、設計圖，還有施工人員的背心識別證等，公部門的重要文件可任意丟棄嗎？

市府應帶頭執法 絕不縱容

台中市環保局長白智榮表示，該局6月5日查獲全懋系統工程公司將事業廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁，未登錄的國有土地上；該局除將全案送檢警偵辦外，並在該區域加裝監視器，以防不肖廠商濫倒建築及事業廢棄物。

台中市交通局長王義川說，台中捷運由台北市政府捷運工程局施作，標案也由台北捷運局發包，但只要是在台中市施工就應符合相關環保法規。林佳龍表示，市府應帶頭執法，以這件案子來看，不管做錯的是廠商還是政府，也不管是中央或地方政府，只要有廢棄物，市府都會嚴加取締。

環保局強調，由於配合檢察官保全證據，目前尚無法清理該廢棄物；該局將請檢察官儘速完成保全證據，並敦促業者儘速清理，要求土地管理者做好防制措施，避免成為棄置廢棄物的熱點。

(中國時報)

業者申設禮廳靈堂 里民抗議 嘉南暴雨 民宅淹水地裂路坍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。