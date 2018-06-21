市議員痛批中捷濫倒廢棄物

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運綠線目前進入試運轉，台中市議員吳瓊華20日質詢說，民眾在南區及烏日區交界的產業道路，竟發現被濫倒大量的捷運工程廢棄物，難道「只准州官放火、不許百姓點燈」？台中市長林佳龍強調，政府將帶頭執法，不管廢棄物是來自業者或政府，都會嚴格取締！

烏日與南區交界 凌亂不堪

吳瓊華指出，台中市捷運工程的廢棄物遭不肖廠商棄置於烏日與南區交界的京城路等地帶，附近居民忍無可忍，不僅挖地來掩埋，還隨地亂丟，並企圖放火湮滅證據；現場還發現捷運的規畫圖、設計圖，還有施工人員的背心識別證等，公部門的重要文件可任意丟棄嗎？

市府應帶頭執法 絕不縱容

台中市環保局長白智榮表示，該局6月5日查獲全懋系統工程公司將事業廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁，未登錄的國有土地上；該局除將全案送檢警偵辦外，並在該區域加裝監視器，以防不肖廠商濫倒建築及事業廢棄物。

台中市交通局長王義川說，台中捷運由台北市政府捷運工程局施作，標案也由台北捷運局發包，但只要是在台中市施工就應符合相關環保法規。林佳龍表示，市府應帶頭執法，以這件案子來看，不管做錯的是廠商還是政府，也不管是中央或地方政府，只要有廢棄物，市府都會嚴加取締。

環保局強調，由於配合檢察官保全證據，目前尚無法清理該廢棄物；該局將請檢察官儘速完成保全證據，並敦促業者儘速清理，要求土地管理者做好防制措施，避免成為棄置廢棄物的熱點。

(中國時報)