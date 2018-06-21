嘉南暴雨 民宅淹水地裂路坍

2018年06月21日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 張伊珊 、 呂妍庭 、 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

安南區頂安街260巷19號前柏油路裂開約20公分寬、30公尺長的裂縫。（曹婷婷攝）

安平區建平路、建平九街口20日晚間傳出路面塌陷造成騎士摔傷，現場已拉起封鎖線管制交通。（洪榮志攝）

嘉義縣阿里山公路38.6公里邊坡正在整地，雖已覆蓋帆布，但底下道路仍不時出現泥流。（呂妍庭翻攝）

雨水像用倒的！台南、嘉義連日大雨，20日一早一波強降雨，台南市安南區、仁德區、永康區等地勢低窪處一度積水到腳踝，但雨勢稍緩，積水就退了，這場大雨造成安南區頂安街260巷19號大排水溝旁的柏油路面裂開約20公分寬、30公尺長。嘉縣布袋鎮中山路往高雄港務分公司布袋管理處方向，多處道路積水、水淹民宅，布袋鎮長陳鳳梅形容水勢「好像瀑布」。

路突然塌 騎士跳車

台南市安平區建平路與建平九街口，20日晚上6時32分突然出現道路塌陷，坍塌的路面範圍約長5公尺、寬5.5公尺，1名路過的女騎士緊急跳車時，手腳有擦、挫傷，被送往醫院救治，並無生命危險。至於道路塌陷的原因，正由市府工務局調查中。

嘉縣沿海地區傳出積淹水災情，布袋鎮長陳鳳梅甚至在臉書上直指「又是航港局惹的禍」，她痛批港區地下排水系統遲遲未完工，僅說「有改善」，但每年仍以堆放沙包方式治標，已連續3年造成淹水，這次初估受影響民宅至少30戶。另外，東石鄉掌潭村活動中心，位處低窪地區，逢雨必淹，加上包商延宕設置陰井工程，社區居民怨聲載道。

高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄表示，此次淹水處位於港區出入口，除緊急調派人員堆置沙包因應，也封閉相關道路，並派請工程車進行抽水。他進一步說明，港區整體工程持續進行，包含交通動線、景觀道路及排水系統等，日後將新設3個抽水站設施，首座預計今年9月完工。

阿里山公路出現泥流

嘉義縣山區多處道路傳坍方中斷，包括梅山鄉169線1K、2.5K，番路鄉嘉130線5.7K、阿里山鄉縣道149甲49.5K等多處道路皆傳崩塌無法通行，相關單位正在搶修中。

另阿里山公路38.6K處上方因有農地開發整地，這幾天該路段不斷有泥流淹沒路面，阿里山鄉民PO出開發基地的空拍照，質疑業者未做好水土保持，就算是合法申請，也危及阿里山公路的安全通行。阿里山工務段長蔡衛勇指出，已加派人員和機械24小時在現場待命，縣府水利處水土保持科將清查有無越界開挖違法情事，依法處理。

(中國時報)