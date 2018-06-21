公所查看淹水 居民怒嗆作秀

2018年06月21日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

西南氣流影響，屏東19日豪雨不斷，連夜雨導致沿海一帶又傳淹水災情，20日台17線東港到佳冬段幾乎全面封路，枋寮鄉地勢比海平面低的新龍村更是水淹民宅。鄉公所建設課雖一早就派人到場查看，但居民滿腹怒火嗆「作秀」！

積水未退 求助無門

閔姓居民怒指，居住20多年，不僅年年淹、連漲潮時也會積水，這麼明顯的問題公所卻視若無睹，從沒看過他們到場關心一下，20日見他們突然一次來這麼多人，想必是被罵翻才來作秀，反正也沒差了，早就習慣。

見水淹小腿肚、家具都泡在水中，他無奈地說，又不是颱風天，但積水從19日下午積到20日中午還未退，真的很誇張。他還說，因為公所的不作為，連沙包都不幫忙堆，他們只能將淹水慘照上傳臉書自救，並把東西往高處放，盡量減少災損。

楊姓居民也生氣地說，上周豪雨來襲時，他就發現有個魚塭旁的排水溝被堆滿沙包，他曾致電公所求助，但他們卻無聲無息，直到20日才來跟魚塭主協調拿走沙包，但有用嗎？都淹水了，明明可事前預防，為何不做。

公所人員 滿腹無奈

建設課長林怡如在現場查看時指出，真的沒有收到相關訊息，也許是中間溝通出問題，且魚塭旁的排水溝不是公所建設，某種程度上很難處置，而公所也無法幫居民堆沙包，這涉及經費、計畫等問題，並非公所可全權處理，另過路版橋的排水系統確實出現問題，將針對此進行解決。

但公所在下午時又指出，公所並非不幫居民堆沙包，自去年起就有囤積可用的沙包，但礙於沙包毀損及人力問題，真的無法及時幫上忙。

(中國時報)