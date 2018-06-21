侯辦6點聲明 駁不實指控

2018年06月21日 04:10 中國時報 張立勳 、吳岳修／綜合報導 、吳岳修／綜合報導

民進黨緊咬文化大學宿舍案不放，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室及又昱公司委任律師陳佳瑤，20日上午提出6點聲明，強調公司合法設立、依法繳稅、合理簽約，同時說明土地取得、建物資金來源及公安問題，反駁綠營不實指控，也呼籲台北市政府與教育部別再互踢皮球，盡速查明真相並對外說明，不要到了選舉就政策反覆，影響學生權益。

陳佳瑤表示，文化大群館507坪土地是侯友宜妻子任美鈴婚前從娘家繼承，大群館建物1996年取得建照，隔年取得使用執照，興建地下一層至地上五層建物，並申請99戶門牌，總工程款3600萬元，非外界訛傳1.7億元，任美鈴自籌100萬元，再向娘家商借3500萬元，建成後以租金收入償還娘家。

「又昱公司合法設立、依法繳稅。」陳佳瑤強調，為方便管理土地、建物及租金報稅，1994年設立資本額2500萬元的友友公司，代表人為任美鈴，2001年更名又昱公司，2013年代表人變更為女兒侯昱帆，公司地址設於板橋中山路現址，從未更動過。

針對大群館公共安全，陳佳瑤也說明，大群館屬11樓以下的集合住宅，不需要定期公安申報，由文大負責管理，2012年12月12日北市府及北市議員到大群館現勘，認定建物屬應辦理公安檢查簽證及申報的學生宿舍，並對文化大學開罰6萬及要求限期改善，大群館依北市規定每年定期安檢、申報，至今均獲查核合格，無違規或應改善情事。

不過，由於教育部昨認定文大為宿舍非集合住宅，北市都發局建管科長林玄理說，若認定有違規，將依據都市計畫法開罰，第一次先罰文大6萬元，第二次針對業主及文大開罰10萬，仍未改善第三次罰30萬並斷水斷電，在開罰前，會有2個月的行政指導期。

此外，新北市府副祕書長邱敬斌遭爆上班期間到北市府關說文大宿舍案，北市議員王威中20日公布北市官員自白，內容直指新北市3名官員2度進北市府，盼將原本宿舍類申報改為集合住宅，但北市府否決請求，王威中痛批，這不叫關說什麼叫關說，新北市官員侵門踏戶，若發生在台北市，官員早已下台。

(中國時報)