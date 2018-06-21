民靖國小畢典謝師宴 學生當總舖師

竹塘鄉民靖國小20日畢業典禮，畢業生扮演總舖師下廚舉辦謝師宴。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣竹塘鄉民靖國小20日畢業典禮結合「食農教育」，舉辦另類謝師宴，12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師，「辦桌」料理8菜2湯，更以上菜秀向老師及家長致謝。大口品嘗孩子們料理的佳餚，家長們都說「這樣的教育很值得」。

校長蔡國吉說，民靖國小以「食農教育」為基礎，結合12年國教前導學校計畫，發展以地方人文與產業特色的主題課程，從低年級的小小記者認識地方產業、中年級「送愛小廚師」，以至高年級「我是總鋪師」等，都在謝師宴進行成果總驗收。

畢業典禮上午開幕，民靖的總舖師們也開始忙碌，畢業生與在校生分工洗菜備料，接著與老師合作以在地的豬肉、洋菇、青椒、玉米等食材料理成10道佳餚。

畢業班班長莊睿騰說，10道菜分別是「翡翠紅袍兩相伴」、「富貴黃金大四喜」、「神清氣爽綠意濃」、「苔痕點點綴金盤」、「悟能快炒黃綠紅」、「馬到成功財運來」、「濃情蜜意黃金湯」、「黃金鳳凰奔驕陽」、「碧波遊龍情意長」、「天篷大戰紅孩兒」，名稱都是同學自己取的。

看到畢業生把菜端上桌，老師及家長都迫不及待想動碗筷，有家長說，這是第1次吃到孩子煮的菜，「感覺孩子長大了」；更有阿嬤稱讚，沒想到孫子這麼厲害，還開玩笑「以後廚房就交給他了」。

(中國時報)

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