畢業特別禮 學童驚喜收鳳梨

為了幫忙農民促銷水果，雲林縣北港鎮南陽國小校長與家長會長自掏腰包，購買鳳梨送給畢業生，20日畢業典禮時畢業生人手1顆鳳梨，別開生面的禮物讓大家又驚又喜，校方表示鳳梨象徵好運旺旺來，也讓學生們了解農民的辛苦。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

為了幫忙農民促銷水果，雲林縣北港鎮南陽國小校長與家長會長自掏腰包，購買鳳梨送給畢業生，20日畢業典禮時畢業生人手1顆鳳梨，別開生面的禮物讓大家又驚又喜，校方表示鳳梨象徵好運旺旺來，也讓學生們了解農民的辛苦。

今年入春後因天氣穩定且沒有颱風水患，各種水果大豐收，但也因供過於求導致價格下跌，農民叫苦連天，北港鎮南陽國小校長洪錫欽為幫忙農民，自掏腰包購買鳳梨，20日畢業典禮中分送給每名畢業生。

學生們收到鳳梨又驚又喜「為什麼要送我們鳳梨」、「好特別的畢業禮物」、「這是午餐的飯後水果嗎」，洪錫欽告訴畢業生說，大家手中的鳳梨是農民辛苦種植的，現在農民需要幫忙，請大家一起「吃水果、幫農民」。

洪錫欽表示，日前到北港牛墟買東西，1名農民用貨車載著自己種的鳳梨求售，每顆只要2、30元，試吃後發現非常好吃，農民卻抱怨果賤傷農，只好自己載出來賣希望減少損失，他當下便訂購近200顆，用來送畢業生。

家長會長張瑞祥說，他得知校長要送畢業生鳳梨，馬上加入贊助行列，雖然金額不多，重要的是這份心意，日後若農民需要幫忙，會再購買水果幫學生加菜。

家長們都很肯定校長的用心，表示孩子平日都是吃切好的鳳梨，很少拿到整顆鳳梨，藉由這次機會，讓孩子了解農民除了耕種時很辛苦，遇到天災欠收或豐收賣不出去都很苦惱，是很好的生活教育。

(中國時報)

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