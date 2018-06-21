兒媳接棒 寄養家庭愛火不熄

2018年06月21日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

翁姓夫婦從事寄養家庭19年，媳婦看著婆婆對孩子的大愛，前年接棒成為寄養家庭第二代；翁媽媽分享經驗說，面對寄養孩子每天給她挑戰，讓她的生活充滿鬥志；兒子翁偉凌說，起初內心很掙扎，幾乎是「挫咧等」，1年多來，生活一點也不平淡，很刺激、也很開心，他鼓勵大家「打開家門，讓愛住進來」。

「每個來的小朋友都是我的寶」，照顧過8名寄養童的72歲翁沛輝及65歲的辜錦菊夫妻20日現身說法，辜錦菊說，當時因為兒女都已長大，便加入寄養家庭行列，這些孩子大多有創傷，要逐步探索他的內心世界，每天小朋友給她出的難題，讓她的生活充滿鬥志。

但是要分開時，淚水就像水龍頭止不住，不過獲知出養的孩子日子過得健康、快樂，每年寄卡片回來，就是她最大的欣慰。

兒子翁偉凌、媳婦洪靚芸在前年接棒傳承愛，翁偉凌說，以前看媽媽帶這些小朋友，都覺得很辛苦，每天都像在打仗，起初很掙扎，考慮了很長的一段時間後，經妻子及兒女同意，懷著忐忑的心情加入寄養家庭。

翁偉凌表示，寄養孩子剛來家裡時，夫妻每天都很緊張，因為孩子不會輕易透露心裡的創傷，要努力跟他拉近距離，跟他做朋友，大概要花1、2個月才能慢慢打開他的心扉；他說，擔任寄養家庭讓他成長，生活完全不平淡，也很開心。

縣長黃健庭表示，台東弱勢人口比例居全國之冠，縣政府多年來委託家扶辦理寄養服務，但是近幾年寄養家庭數量逐年遞減，期待更多家庭一起加入寄養服務。

(中國時報)