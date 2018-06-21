「坦然接受調查」邱敬斌否認關說

2018年06月21日 04:10 中國時報 張立勳 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

新北市府副祕書長邱敬斌遭爆上班期間到北市府關說文化大學宿舍案，新北市議會決議邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國、城鄉局副總工程司周繼祖3官員20日赴議會專案報告，邱面對議員追問有無關說，強調只是單純祝賀老同事升官及談生日聚會，僅在閒聊時「曾就都更專業聊到文大宿舍案」，3人堅稱絕無關說。但台北市議員王威中公布北市官員自白，內容直指邱敬斌3官員2度進北市府，盼將原本宿舍類申報改為集合住宅，但遭否決請求。

為還原真相，北市都發局長林洲民要求同仁寫下備忘錄送政風處調查，王威中昨出示陳建華自白書強調，當時陳建華回覆新北市官員一段話，「有關公安申報部分，當初建管處要求以宿舍申報，至於是否可以申請集合住宅，要由營建署決定。」從此就可看出新北市官員有關說嫌疑。他還說，這種事情在北市早就要下台負責，希望邱敬斌比照辦理。

邱敬斌則在新北市議會專案報告中說明，6月12日去北市府只是單純要恭賀20年好友陳建華榮升總工程司，並提醒他晚上生日聚會，因此請汪禮國代為打電話聯繫，他不知沒有與會的北市府都發局長林洲民「是否故意漏了什麼」，轉述內容與實際有落差，讓北市府同仁誤認他們關說。

但邱承認，閒聊中聊到文大宿舍案純粹是對專業榮譽感的驅使，絕沒有人指使他去談這個話題，坦然接受一切調查；汪禮國與周繼祖也異口同聲強調，「絕對沒有關說」。

邱也說，當天只是隨性閒聊，他不知北市府對於有人來訪是否有全程錄音的規定，但若有人私下偷錄音，將保留法律追訴權。

邱敬斌在報告開始前先向新北市議員何博文鞠躬道歉，兩人握手和解緩和氣氛，未料邱在報告時脫口表示「這件事有人在幕後有步驟、有計畫在處理」，再度引發何博文不滿，大聲要邱說出這個人是誰，邱有沒有向他道歉不重要，釐清事實真相才重要，怒嗆「如果真的有人在幕後指使，我認為就是朱立倫跟侯友宜」，現場再度瀰漫濃濃火藥味。

(中國時報)