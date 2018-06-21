行車糾紛結怨 惡少槍擊里長

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中國時報
╱高雄報導

高雄市小港區聯誼會主席、鳳源里長張宇讚，20日下午在辦公室外，遭2名騎機車的少年持BB彈氣槍開4槍射傷手臂，另名張姓男子則是頭部中彈受傷，經送醫無生命危險。警方迅速逮捕涉案的劉、林姓少年，2人供稱因行車紛憤而報復，初步調查，暫時排除選舉恩怨。

2名少年下午1時左右騎機車到里長辦公室時，張宇讚與張姓男子在外泡茶，2嫌見面就開槍射擊，其中一人林姓少年犯案後，企圖逃逸，警方獲報後迅速趕到現場，與民眾一起逮捕林姓少年，隨後再逮捕劉姓少年。

現場遺留一輛機車，彈夾兩個。小港警分局大林所調查開槍動機，張宇讚否認與人有選舉恩怨，且強調不認識2名惡少。

張宇讚說，他沒有與其他人結怨，不明白為什麼會被開槍。兩名少年衝進辦公室，朝他與幕僚開槍。

警方表示，當時2名惡少共騎機車到里長辦公室，手持鐵鍊及玩具槍上前攻擊，造成張宇讚手部挫傷，現場里民見狀上前阻止，圍捕過程中造成1名里民頭部挫傷，經包紮後均無大礙。

劉姓少年供稱，因為日前與張里長有行車糾紛，今日偶然行經里長辦公處前，發現里長招牌圖像即為糾紛對象，於是臨時起意，夥同林嫌共同犯案。雖然該里的選情單純，且2嫌供詞也與選舉無關，但警方仍持保留態度，將再深入調查釐清案情。

(中國時報)

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