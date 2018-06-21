宜蘭新建案增 房屋稅連2年成長

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中國時報
／宜蘭報導

房屋稅稽徵作業已在5月底截止，根據宜蘭縣政府地方稅務局統計，今年應納稅戶數為約16萬3000戶、較前一年增加了2000多戶，去年又比前年增加約3000戶，地方稅務局表示，這或許可以解讀為宜蘭的居住環境持續受到青睞，也相對地能吸引民眾投資宜蘭的不動產，促使建商願意推出新建案。

根據宜蘭縣政府地方稅務局統計資料，2016年課徵房屋稅應稅戶數為16萬1134戶，2017年增加為16萬3399戶，今年2018年再增加為16萬5989戶，每年穩定成長2000多戶；在稅收方面，2016年應課稅收為11億7044萬4079元，2017年為12億2754萬9095元，增加了5710萬5016元，2018年應課徵房屋稅為13億7579萬6416元，增加1億4824萬7321元。

宜蘭地方稅務局進一步表示，今年新增的2500戶納稅戶（新建屋）中，仍以一般住宅、店面佔絕大多數，旅館業雖然只有20多戶，數量佔比不大，但因旅館的量體大，課徵稅收都不少，對於宜蘭地方的稅收頗有幫助。

值得注意的是，去年宜蘭縣因不動產交易產生的土地增值稅為16億2813萬6000元，只比2016年的16億1357萬4000元微幅成長約1500萬元，似乎也說明宜蘭縣的房地產交易並未出現過熱現象。

(中國時報)

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