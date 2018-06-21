山海戀拚觀光 嘉澎金3地攜手

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市陸客團持續減少，但國際和國旅自由行持續增加，去年自由行人數甚至已超越團客，為持續拉抬嘉義市的觀光動能，嘉市旅館商業同業公會20日與澎湖縣、金門縣的旅館公會結盟兄弟會，「兩岸三地」攜手同心拚觀光。

嘉市去年推出「山海戀遊程」，今年不僅有民間業者推出套裝遊程上線販售，也獲得交通部觀光局的肯定，納入航運遊程補助項目，昨嘉市、澎湖和金門旅館公會在嘉市結盟，嘉市旅館公會理事長李素珍認為，嘉義有船到澎湖，有飛機到金門，交通上的聯結還有觀光成長空間，這一次結盟，就是民間展現團結的力量，「政府很用力，民間更用力！」。

澎湖縣旅館公會理事長鄭雋孜、金門縣旅館公會理事長蕭淑珍也對此次結盟深具信心，蕭淑珍表示，發揮創意、資源結合共享，推出更創新的旅遊商品，一定能突破目前觀光困境。

嘉市長涂醒哲也送上刻著「歡喜同心」聚寶盒給3縣市公會，希望大家努力拚，涂醒哲說，「山海戀」是他去年與澎湖縣陳光復縣長交流時激發出來的想法，透過遊程民眾可以到阿里山、太平雲梯，搭船到澎湖，海拔垂直跨距超過1000公尺，且每個景點都很精彩，是絕妙組合。

市府觀光新聞處科長黃淑雲說，去年來嘉市的中外自由行旅客總數，已超過團客數，鑑於觀光局補助方案9月上路，現已積極輔導公會提出遊程規畫，也因為民間的結盟，山海戀合作平台更確定，今年市府還會籌拍第2支宣傳影片，把金門納入，共同行銷。

(中國時報)

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