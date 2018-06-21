擺脫象鼻子 病患開心進食

2018年06月21日 04:10 中國時報 林瑞益 ╱高雄報導 ╱高雄報導

65歲的朱女士因為中風，造成左側偏癱合併吞嚥困難，開刀穩定後住進小港醫院復健科病房。起初因為鼻胃管的不適而愁容滿面，復健也意興闌珊，經過小港醫院復健科啟動「咀嚼吞嚥機能重建中心」的整合照護流程，讓她告別象鼻子（鼻胃管），也可以吃東西了，讓她的人生從黑白變成彩色。

朱女士的先生說，插鼻胃管讓她很不舒服，人生變得「2266」（零零落落）；太太有一天還拔掉鼻胃管，他猜想是因為痛苦才拔掉。第一次檢查後，治療師耐心地告訴他們，哪些東西可以吃、那些要避免，及吃的時候頭的姿勢要怎麼擺，一次該餵多少分量等。

住院22天，依著指示做，看著太太逐漸進步，當第二次做完吞嚥內視鏡檢查，醫師說「可以吃任何東西了」，那種喜悅難以形容，彷彿重獲新生，因為透過鼻胃管灌食，毫無吃東西的樂趣，既沒有滋味，更沒有飽足感。

小港醫院復健科主任李佳玲表示，經量表篩檢及吞嚥測試發現病人有吞嚥問題，於是安排吞嚥內視鏡檢查，確認吞嚥的問題僅發生於水分等液體的進食，並於檢查時測試得知適當的增稠劑濃度，以及適合的吞嚥姿勢。

小港醫院20日舉行咀嚼吞嚥機能重建中心揭牌典禮。這是全台首座咀嚼吞嚥機能重建中心，長期照護也邁入新的里程碑。

(中國時報)