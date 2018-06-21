麻醉風暴 高材生抽脂陷昏迷

徐姓男大生父親（左）和委任律師林鳳秋（右）20日出面控訴醫美診所疏失，讓原本陽光健康的孩子陷入重度昏迷。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

一名徐姓男大生上月到北市敦化南路一家醫美診所抽脂，手術中心跳停止休克，診所拖了3小時才送醫，導致男大生陷入重度昏迷至今，徐父20日出面指控，當時諮詢時額外支付麻醉專科醫師費用1萬5000元，但男大生送醫後，執刀醫師才向家屬承認現場沒有麻醉醫師。

診所透過律師事務所聲明，有向病患及家屬進行風險告知，手術前不明原因突然休克陷入昏迷，醫師立即進行急救並後送台大醫院，由於案件已進入司法偵查，在偵查告一段落前，無法說明過程。

徐姓男大生在全美會計學排名前20的洛杉機Loyola Marymount大學就讀一年級，主修金融與會計，還獲高額獎學金，5月利用暑假回台探視父母，因看到診所網頁宣傳局部抽脂手術廣告，前往診所諮詢後預約局部下巴抽脂手術。

徐父說，因為知道先前曾發生麻醉造成病患死亡事件，所以有要求麻醉醫師在場施行麻醉，也額外支付醫師費用。

不過，徐家委任律師林鳳秋指控，當時是一位沒有醫護資格的郭小姐替徐男諮詢，手術當天也沒有任何醫護人員說明相關風險，明顯違反《醫師法》規定，徐男早上進手術室，約半小時後發生狀況，醫師及診所沒有妥善適時急救，遲至中午12時58分才送台大醫院急診，結果陷入昏迷至今仍在加護病房未醒。

林鳳秋說，執刀醫師事後曾到台大，才坦承讓不明人員冒稱麻醉師為男大生麻醉，痛批此舉根本是醫美詐欺，今天將對診所負責人提出密醫罪、詐欺取財罪、隱匿證據罪及業務過失重傷害罪等告訴。

北市衛生局醫管科長何叔安指出，由於徐生相關病歷已交給檢調，必須等收到病歷後，才能進一步確認診所是否有盡到告知及簽署麻醉同意書。

(中國時報)

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