羅東觀光巴士 藍線翻新升級

羅東鎮的免費社區觀光巴士，藍線將在7月2日升級換新，鎮長林姿妙（右）試乘後希望鄉親也能多加利用、搭乘。（羅東鎮公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

羅東鎮免費社區觀光巴士為提升接駁服務品質，鎮公所自籌經費550萬元，購置2輛全新21人座中型巴士，20日鎮公所宣布，將於7月2日更換藍線舊有巴士上路，盼能改善鎮內的交通品質環境，也歡迎鄉親多加利用。

羅東鎮公所表示，推行免費社區觀光巴士接駁服務多年，共有藍線（忠孝新村─孩子王雙向對開）、紅線（中山光榮站發車單側循環行駛）、橘線（忠孝新村發車西安公園折返行駛）3條路線行駛於各社區，是民眾上班、上學、購物、就醫、轉乘交通運具等重要的交通工具。

每月載客量2.2萬人次

其中藍線行經羅東轉運站、博愛醫院、聖母醫院、民生市場、開元市場、學校羅東國小、公正國小、北成國小、國華國中、羅東高中、羅東運動公園等，由2輛巴士雙向對開行駛，98年迄今累積90萬里程數，搭乘人數更是突破180萬人次。

因為長期接駁服務受肯定，在羅東鎮民代表會支持下編列預算添購全新環保5期車輛，增進行車安全及服務品質。

羅東鎮長林姿妙也表示，鎮公所辦理免費社區觀光巴士運輸服務，將串連鎮內各個旅遊據點，擴大外來遊客至羅東的旅遊層面，並提供鎮民上學、購物、就醫等便捷的交通，並減少汽、機車的使用量，以改善交通與環境品質。

擴大外地客旅遊層面

她說，目前羅東鎮免費社區巴士每月載客數高達2.2萬人次，民眾搭乘大眾運輸工具意願提高，自用小客車較不會匯集市區造成交通擁擠，市區環境生活品質更加提昇，未來將持續檢討市區中心點轉運效能，達到「環保減碳、暢行無阻，安全便利」的交通願景。

(中國時報)

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