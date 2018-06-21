狼師猥褻 8名女學生受害

台北市議員應曉薇（右）接獲家長陳情，新北市某國小多名女學生疑遭男老師性騷擾、猥褻，她要求相關單位應立即成立專案小組介入調查。（張立勳攝）

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中國時報
／綜合報導

新北市某國小圖書館許姓鐘點教師涉以整理書籍為由，趁機猥褻女學生，台北市議員應曉薇20日指控校方消極，沒有依規定召開性平會、協助報警。對此林姓校長指出，校方6日晚間獲報後，旋在7日停聘教師、通報校安及家防中心；11日召開性平會並遴聘合格性平委員到校調查；20日委員到校實質訪談被害學生及家長，一切都依規定辦理。

家長指控，這名未婚、年約40歲的狼師，藉口要求女學生到圖書館整理書籍，伺機就把手伸進衣服裡按摩觸摸，至少有8名學生受害。

孩子向媽哭訴 做錯什麼

應曉薇痛批，該名狼師相當可惡，甚至有女童指出2個月內被撫摸多達5次；6月7日家長找學校理論後東窗事發，由於圖書館內未裝設監視器，讓家長和學生相當惶恐。她說，事後孩子在家裡向媽媽哭訴，「媽媽我是不是做錯事情了？為什麼老師要叫我來問，為什麼男老師要在圖書館摸我，我做錯什麼事情？」

家長委託的律師吳威廷指出，6月7日學校就已知情，按照規定3天內要通報性平會，校方本要邀集受害家長12日開會但又臨時取消，直到昨天性平會都沒開，過程中也沒有報警，校方明顯失職。

性平會議延遲 挨批失職

對此林姓校長表示，校方在6日晚間接獲訊息，7日中午時即通報校安系統與社會局家防中心並將該師停聘；11日依性騷擾防制法召開性平會，決定組成性平調查委員會並對外遴聘性平委員到校調查。

林姓校長表示，許師住在桃園八德，約在2012年左右來到該校服務，但他並非科任或級任老師，而是新北市偏鄉地區的圖書館鐘點教師，本學期負責每星期10堂圖書館教育課程。林姓校長不願證實受害女童人數是否為8人，僅表示為「個位數」。

林姓校長指出，依《性騷擾防制法》召開性平會須遴選合格的性平委員，校方11日決定組成性平會調查，並於20日由委員實質訪談被害學童及家長。可能在選聘委員時間讓家長誤會校方沒在處理。

林姓校長指出，昨日訪談內容將打成逐字稿，如果調查屬實就會立即依相關規定解聘許師，教育局也將主動將相關資料移送地檢署偵辦；另也將針對被害學生啟動個別及團體輔導機制。

(中國時報)

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