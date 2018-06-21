青埔高鐵特區 將設青園國小

2018年06月21日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

青埔高鐵特定區近年完成許多建案，隨著眾多土地開發案，學生人數呈現成長狀態，為滿足就近入學需求，教育局除著手辦理青埔國小2期校舍規畫外，另於同都市計畫內文小一用地設立青園國小，預地定位中壢區青昇段350地號、面積2.26公頃，預計107學年度成立設校籌備處。

青埔地區鄰近桃園國際機場、高鐵桃園站及機場捷運等，具有交通優勢，目前已有青埔棒球場、華泰名品城等，會展中心即將進駐，再加上市立美術館、台灣橫山書法藝術館、橫濱八景島水族館及影城，後勢看漲。

現有學校難以負荷

也因為有這些優勢，使得青埔地區從單純投資，至今已經開始有民眾進駐，空屋率逐漸下降，人口逐年增多，市府預期當地現有的學校，包括青埔國小、芭里國小等恐難以負荷增加人口，因此著手增校。

目前規畫青埔國小普通班將從24班逐年增加到56班，當中不含幼兒園5班、特教班2班，並且預定今年8月1日在青埔地區成立青園國小籌備處，以因應青埔地區發展後學齡兒童的就學需要。

擬增建青埔國中

桃園市教育局副局長林威志表示，青埔國小及青埔國中學生人數持續穩定成長中，青園國小籌備處增設同時，同時規畫青埔國中增建方案，因應未來校舍空間使用，提供更多就學需求。

(中國時報)