彰縣議員提名 民進黨26席國民黨28席

2018年06月21日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨彰化縣黨部20日公布26名縣議員提名人選，主委邱建富等高喊「議會過半、五合一全壘打」，盼「小雞拱母雞」助攻縣長魏明谷連任；邱也對想單飛者喊話「回頭是岸」， 8月31日縣選委會候選人登記截止日後，脫黨參選將祭出黨紀、撤銷黨籍，輔選站台的黨籍親友亦比照處分。

藍尊重同志無黨參選

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，國民黨第一階段提名28人，不排除視各選區需求再進行第二階段提名；國民黨基層實力雄厚，過去皆未足額提名，尊重部分同志無黨參選，不會像單一席次首長選舉，強硬處分。

邱建富表示，彰化提名29人為歷屆最多；溪州鄉長黃盛祿、花壇鄉長李成濟轉換跑道，新人則在各民代服務處深耕多年；歷來脫黨參選者幾乎都落選，應以大局為重。3席缺額歡迎推薦，若他黨縣議員「帶槍投靠」，可望立即獲提名。

綠警告脫黨將祭黨紀

民進黨彰化區有莊陞漢、林維浩、李成濟、葉孟家、楊富鈞、劉玲惠；鹿港區陳秀寶、林士堅、葉國雄、楊妙月；和美區賴清美、尤瑞春、王國忠；員林區賴澤民、黃金堂、張素芬、江武飛、張欣倩；溪湖區歐陽蓁珠、李清木、張國閔；田中區許書維；北斗區江熊一楓、黃盛祿；二林區洪騰明、蔡金蓮。田中、北斗和平地原住民各缺1人。

國民黨彰化區有顧黃水花、白玉如、黃千宴、溫芝樺、許原龍；鹿港區凃淑媚、黃俊源、楊竣程；和美區施嘉華、林庚壬；員林區黃正盛、凃俊任、張錦昆、葉麗娟、劉惠娟、曹嘉豪；溪湖區許晉揚、陳玉姬、洪本成；田中區鄭俊雄、蕭如意；北斗區李浩誠、劉淑芳、謝典霖；二林區陳一惇、謝彥慧、張國棟；平地原住民陳榮妹。

(中國時報)