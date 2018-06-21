雲縣議員抨擊 蕉價崩盤 台農發害的

2018年06月21日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會2016年輔導成立的台灣國際農業開發股份有限公司（簡稱台農發公司），去年向台糖租地1200公頃種香蕉，今年香蕉市場崩盤，台農發成為眾矢之的。雲林縣議員要求縣府向農委會嚴正抗議，縣長李進勇表示，會向農委會要求督導台農發不要違背成立的宗旨。

雲林縣議會跨黨派議員連續兩天質疑台農發公司傷害農民權益，19日縣議員蔡東富指出，台農發有政府的錢做後盾，有台糖的土地大量生產，農民怎麼跟它拚？出口機會沒有了，島內供過於求。

搶種搶進口 害產銷失衡

蔡東富說，很多人問種菜如果不賺錢，農民為什麼要種？年輕人夢想幾個月後會遇到好價格，但是台農發成立之後，島內蔬菜價格高它就進口，有出口訂單它搶著種。

蔡東富、李明哲議員都要求縣長李進勇發表嚴正的抗議，要求農委會停辦台農發公司，否則雲林農業岌岌可危。

調節供需 不應介入生產

縣議員林岳璋說，台灣農產市場原本就供需失調，台農發使問題更惡化，希望李進勇聯合屏東縣、彰化縣、台南市等都受過產銷失衡傷害的農業縣首長向中央反應。

李進勇表示，北農與台農發是要協助農民，而不是以營利為目的，鳳梨香蕉已有穩定市場秩序，作為調節農產供需的公司如果介入生產，會影響農民的權益。

民進黨籍議員蔡秋敏20日為縣府抱不平，她表示台農發公司不設在雲林、也未在雲林投入生產，縣府不必背黑鍋。

小英政策 綠民代也不滿

李進勇答詢，時間點有點敏感，他不能講得太深入，台農發公司是蔡英文總統上任後很重要的政策，目的是協助台灣農產開發國際市場。如果台農發直接介入農產品生產，就與它成立宗旨違背，他會向農委會表明立場要求督導不要違背成立的宗旨。

(中國時報)