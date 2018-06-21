勝利星村 邀文創人屏東論劍

屏縣府文化處長吳明榮宣布勝利眷村更名為「勝利星村」，盼給外界不同感受。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東市勝利眷村至今保留70棟完整歷史建築，屏東縣政府近期將釋出其中34棟修繕完畢或租約到齊房舍，提供作為商業用途，期待透過文創商機活化歷史場域，打造屬於國境之南的專屬城市名片，屏東縣政府文化處長吳明榮號召全台文創能人「一起到屏東論劍」。

推廣新式眷村文化

日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊，是全台第一支長期駐守屏東軍事航空部隊，當時幾乎主導島內所有航空活動，隊部士官兵多住在現在勝利眷村及鄰近崇仁新村，此處不僅是日軍南進基地，更見證整個二戰史。

目前已有20多戶餐飲、書店與文創工作室進駐其中，吳明榮強調，打造文創園區並非否定過去歷史，而是透過新式眷村文化的推廣，鏈結在地、鏈結國際。

徵選委員進駐園區

他也宣布將此區命名為「勝利星村創意生活園區」，英文名為「V.I.P ZONE(Victorystar in Pingtung)」；除保留原名「勝利」之意，「星」則表達園區有如夜空中星光閃耀，亦有眷村居住將領的「星」階典故，而英文簡寫的「V.I.P ZONE」，隱含最有價值園區意涵。

近期將徵求民間資源導入，吳明榮請來具有經營管理實務經驗的華山文創園區營運長李正芳、松山文創園區執行總監周琍敏、十鼓仁糖文創園區團長謝十等人，組成徵選委員及輔導團，一旦遴選進駐，這群業師都會針對經營與整體發展提出建言。

(中國時報)

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