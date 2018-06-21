檢長宿舍保存計畫 凝聚居民共識

2018年06月21日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

花蓮縣文化局20日辦理「縣定古蹟檢察長宿舍保存計畫」居民說明會中，花蓮市國治里長林添貴稱，宿舍周遭土地大部分是國有地，國有財產署很「鴨霸」，文化局除了與附近居民妥善溝通外，也要設法排除國財署障礙，才能竟其功。

2012年縣政府爭取文化部補助奏功，再獲花東基金挹注修復完成，讓檢察長宿舍最近成為近6年來，花蓮第一處古蹟修復完工案。文化局長陳淑美強調，修復完工只是第一步，未來將利用該古蹟的優勢區位，串連廊道內各文化資產點，設法帶動地方文化深度旅遊。

為此，文化局辦理「古蹟保存計畫」居民說明會，設法徵求各方意見，充作後續執行參考。林添貴指出，該宿舍周圍土地大部分是國有地，而國有財產署目前先與民間業者簽定3年停車場契約，將來執行「活水計畫」後，極可能販售土地，由於國財署很「鴨霸」，必須拿出取得用地的妥適對策。

花蓮縣軍人退伍協會常務理事楊世德也說，他跟檢察長宿舍做了30餘年的鄰居，非常了解這區塊的現況，希望縣文化局能夠與市公所、在地居民多多溝通、協調，建構出最佳的人文環境與景觀。

文化局承辦人李國瑋、燦景工作室計畫主持人葉永韶說明，檢察長宿舍地理位置，為避免破壞古蹟，擬出「古蹟保存計畫」，以利後續古蹟土地範圍、周邊土地編定、劃定或變更，事涉公、私單位與個人權益，期盼透過說明會凝聚共識。

(中國時報)