資深音樂人 請蘇貞昌放過海祭

2018年06月21日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

蘇貞昌「500萬元請100團，現在500萬元只請阿妹一人」的海祭談話，讓許多有心奉獻的音樂人裹足不前，抹煞了他們的美意，不敢再來，新北市觀光旅遊局也提出預算數據反駁，資深音樂人韓羅賢也在臉書發文，強調今天海祭盛況是無數音樂人熱血努力成果，呼籲蘇別再拿500萬元說嘴，「蘇前縣長請放過海祭吧！」

新北市觀光旅遊局指出，音樂人視海祭表演為榮譽，很多人都是不計較報酬、懷著奉獻的心情前來，蘇縣長任內海祭開辦第一年500萬預算辦一天，當年也邀請陳昇、張震嶽等16團樂團及歌手；代理縣長2005年林錫耀邀請五月天和蘇打綠等樂團來海祭表演，如今蘇縣長刻意放大「500萬元只請阿妹一人」的說法，是把來海祭表演的知名歌手或樂團被貼上「搶錢」標籤，讓有心奉獻的音樂人裹足不前，抹煞了他們的美意，不敢再來。

音樂人韓羅賢在臉書表示，海祭舉辦18屆，從當年小貓兩三隻，到今日十數萬人，活動1天變3天，無論規模、內容、廠商、場地，都有大規模變化和進步，這是無數音樂人及主辦人熱血堅持出的不俗成績。蘇貞昌強調任內花500萬元請100團，實際上500萬活動費只是一家中型企業尾牙場預算，拿這種補助款金額來說嘴，根本是藉題發揮，證實蘇貞昌的外行及急於割稻尾的心態。

韓羅賢也說，今天的海祭已經是一流樂團年度上的極重要舞台，專業舞台設計、螢屏、燈光、音響、技師、樂器都需具備「一流的水平」；現場安管、保險、救護、交通、逃生、消防、後台也都要「無失分」；就連工作人員、評審老師、設櫃廠商、文創業者，甚至場布、公廁、照明、行政等，每項都需花錢及評估，「請相信我，500萬補助款放到今天，真的，只是意思一下的杯水車薪」。

「我們什麼都缺，就是不缺反對的聲浪」，韓羅賢感嘆，玩音樂是一份自由的人生態度，文化的發想體現是對社會的吶喊批判，讓音樂歸音樂，玩音樂沒有顏色，只有爽度，他最後大聲疾呼：「社會上該關心的議題很多，蘇前縣長請放過海祭吧！」

(中國時報)