邀白狼頒獎 國北教實小校長請辭

2018年06月21日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國立台北教育大學附設實驗國小上周五畢業典禮上，校方邀請白狼張安樂頒發市長獎引發爭議，事發後，校長林正鳳先向媒體稱「要請辭」，事後又改口只是「考慮」。不過事隔5天，國北教大20日證實林已請辭獲准，但林、該校負責發言的學務主任以及即將代理校長的教務主任昨天均神隱，手機關機或不願發言。

國北教大教務長周志宏接到媒體查證電話時立即坦言，林正鳳19日到國北教大向校長張新仁報告，並遞出辭呈，張校長也照准，15天內將啟動新任校長遴選程序。

周志宏證實，林正鳳對於造成紛擾，決定「引咎辭職」。針對此次事件校方也會有一份調查報告，屆時會再作為是否有其他後續懲處的依據。

另外，網路上也爆料，北市忠義國小畢業典禮邀請「毆妻議員」童仲彥上台頒發畢業證書，但有家長質疑，為什麼要找會家暴的議員頒獎？忠義校長黃志勇回應，童是在地議員，經常協助學校發展，他當天第一個到場，主動表達可否和大家致意、頒個獎，本要安排他頒議長獎，但基於政治人物要趕場，所以最後請他一起頒6年1班的畢業證書。

童仲彥則說，對家長批評不會傻眼，當天校長是禮貌性邀請上台頒發畢業證書，不是市長獎。他還說，「很訝異很多網友挺我」，而致詞時鼓勵學生和他一樣念到世界名校劍橋大學，當天穿著「了不起負責、垃圾不分藍綠」世足款紀念T恤，是鼓勵孩子面對錯誤，不要失去創意。

(中國時報)