電競合作 能仁與杰藝文創簽約

2018年06月21日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

能仁家商資料處理科去年起開辦特色班，招收對電競、虛擬實境、機器人及遊戲設計有興趣的學生，上月繼與藝人周杰倫帶領的「杰藝文創 J Team」職業電競戰隊簽署合作意向書，培訓學生成為專業的電競選手、實況主及賽評，為台灣電競產業的人才與發展增添能量。

上月中，能仁家商藉畢業展覽機會，隆重與「杰藝文創 J Team」舉行簽約儀式，由校長林佳生及杰藝文創戰隊總監沈威廷共同簽署合作意向書，未來將提供職業電競教練、實況主、賽評等師資專業培訓特色班同學。

能仁校長林佳生表示，電競是新興行業，大家都希望台灣在電競事業上能有一番作為，學校教育當然要配合時代潮流及需要，所以能仁家商也積極培訓這方面人才，這次很幸運和杰藝文創簽署合作意向同意書，在這樣的合作下，電競教育的發展將會更順利。

能仁資料處理科主任李珈慧表示，去年起能仁開辦特色班，課程包括「電競特色課程」、「AR/VR擴增與虛擬實境特色課程」、「機器人特色班」及「遊戲設計APP課程」。

其中電競課程除建構專業電競教室，並聘請職業電競隊教練親自指導，包括MAD電競隊一軍教練孫蒲生、前華義總教練Hoop，今年再與「杰藝文創 J Team」合作，教練陣容更加壯大。此外，能仁還與韓國遊戲最大廠Gravity公司產學合作，每學期提供5萬元獎學金。

由能仁學生組成的「Bear Fighter」電競戰隊，成軍雖才1年但表現不俗，今年參加中華民國電子競技運動協會舉辦的「LSC英雄聯盟校園聯賽」也已打入前8強，下個月將進行季後賽。

「Bear Fighter」隊長張博鈞說，希望成為電競職業選手所以就讀能仁，在這裡可以學到有關電競的相關知識，如教練、賽事規畫、賽評或實況主，都是能幫助他更了解他所喜愛的電競產業，未來若當不成電競選手，也可利用所學到的技能，繼續在電競圈工作。

(中國時報)