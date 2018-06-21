中港特區拖47年 議員籲還地於民

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中港特定區自民國60年即規畫公告近2萬公頃土地，但政府因財源拮据，機關用地有的徵收未開發、有的未徵收，一綁已47年，嚴重影響數千地主的權益，很多長輩含恨而終。台中市議員尤碧鈴20日要求市府應還地於民！台中市都市發展局長王俊傑表示，目前正由台中市都委會審查中。

市議員尤碧鈴、張立傑、張滄沂等關心海線未來發展。尤碧鈴指出，台中港特定區公共設施用地存在未徵收、未開發等問題，共高達156件變更檢討草案，已經拖了近半世紀，究竟還要多久才能還地於民？還是市長忙於選舉、以後再說。

尤碧鈴抨擊，監察院在102年間曾糾正各地方政府，針對公共設施保留地長達3、40年還沒取得，嚴重傷害居民權益，內政部同年訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，要求針對公設地專案通盤檢討，市府都視若無睹？

王俊傑表示，台中港特定區公共設施用地畫設13個整體開發區，為加速解決民眾問題，依行政轄區分為9個專案小組進行審議；審議期間並盡量參考人民陳情意見，預計於今年下半年陸續完成作業，報請內政部審議。

王俊傑強調，後續將於內政部審議時，爭取較無爭議案件、參考民眾意願先行發布實施，由地政局進行市地重畫，已於去年辦理都市計畫公開展覽，目前於台中市都委會專案小組審查中。

(中國時報)