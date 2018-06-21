睽違10年 遠航花蓮金門包機首航

2018年06月21日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮、金門慶祝兩地包機首航，將小三通拓展至後山。（許家寧翻攝）

花蓮、金門兩地包機首航，20日遠東航空滿載163名旅客抵達花蓮，這也是遠航班機睽違10年，再度飛抵花蓮機場，花蓮縣府感謝金門縣以行動力挺花蓮震後觀光，促進兩縣交流，也盼未來發展成定期包機，透過金廈「小三通」讓陸客直接帶進東台灣。

金門縣府秘書長林德恭、議長洪麗萍，昨天上午帶領金門鄉親搭乘遠東航空波音MD系列的165人座機型，體驗75分鐘金門直飛花蓮航程，共同見證歷史上花蓮金門包機首航，稱讚免去了台北轉乘鐵公路到花蓮的舟車勞頓，也節省不少車費。

林德恭表示，花蓮震災造成地方觀光產業嚴重受創，金門縣府與議會立即捐助200萬元援助花蓮，花蓮、金門兩縣也與航空業者合作，規劃總計4班次、三天兩夜的包機旅程，這也是遠東航空10年前停飛花蓮、台北線以來，重新開設新航班。

洪麗萍指出，花蓮也有不少金門鄉親，盼透過直航包機，帶動振興花蓮觀光與交流，原班飛機在旅客下機後，隨即搭載花蓮旅客飛往金門，欣賞戰地風光，金門旅客則在參訪太魯閣、七星潭、林田山等景點後，預計22日下午返回金門。

花蓮縣府秘書長顏新章說，感謝金門縣集結鄉親一起到花蓮踏青，以行動幫助花蓮觀光復甦，期望透過這次試航，促成兩地頻繁往來，進而發展成定期包機，未來也能讓金廈小三通的旅客，透過金門直飛花蓮，直接前來東台灣旅遊，欣賞花蓮之美。

(中國時報)