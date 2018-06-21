癌症網路e院 病友最佳後盾

2018年06月21日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

癌症網路e院啟動！中國醫藥大學附設醫院與中亞健康網合作，建置「智抗癌─癌症網路e院」，集結120位醫師群，透過智能科技與醫訊整合服務，從癌症的了解到居家復健、心理建設等，病友都可隨時線上諮詢，由專業醫護人員解答。

癌症為國人十大死因之首，利用癌症網路e院的資訊平台，包括癌症藥品查詢、醫護專人諮詢等服務，並整合12種癌症科別，協助癌症病患與家屬。20日啟動典禮上癌友家族與醫護人員們齊聚一堂互動分享，透過智能科技與醫訊整合做病友們後盾，改善生活品質。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，往後民眾只要上這個網站，就可獲得關於癌症相關的解答，全台首創的「癌症智能機器人」，24小時協助癌症患者對抗癌症，用於分析電子病歷、遠距離醫療診斷、健康檢測等，補充實體醫院的不足。

家住員林、抗癌2年的乳癌患者57歲黃女士說，像是1天要吃多少種維他命才不會超標、標靶藥物治療及化療後的不舒適感等問題，在智抗癌網路醫院的網站裡都可獲得解答，免除舟車勞頓到醫院向醫護人員諮詢的奔波之苦，相當方便。

中亞健康網董事長李友錚表示，網路平台所有內容都由中國醫藥大學醫護人員撰寫，經專業審核通過、資訊正確，有別於其他社群網站，平台也建立全癌別的「癌友家族」討論區，所有活動舉辦及資訊交流，都可在平台進行知識傳達與分享交流。

(中國時報)