北市夏月節電賽 鄰里大車拚

受到極端氣候影響，台灣夏季氣溫屢創新高，用電需求增加，北市環保局20日宣布「區里夏月節電競賽活動」開跑。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

受到極端氣候影響，台灣夏季氣溫屢創新高，用電需求增加，北市環保局20日宣布「區里夏月節電競賽活動」開跑，統計各里7至9月節電成效，進行夏月節電比賽，每月第1、2名可獲5萬和3萬元獎勵，總金額高達1008萬，鼓勵大家一起來節電。

根據台電公司「縣市住商用電資訊」統計，北市2017年住商總用電量約152億度，其中住宅占全市用電約37％，去年7至9月舉辦「夏月惜電競賽推廣活動」，僅3個月時間，用電量比前年同期節省約6400萬度，去年一整年北市住商比前年減少近1.28億度用電，為六都節電率最高城市。

去年節電競賽，由松山區民有里、中正區三愛里和信義區安康里勝出，民有里、中正區7月到9月節電量分別達65.9萬度、43萬度，安康里7月節電量也多達38.9萬度。

環保局氣候變遷管理科長郭國鑫指出，去年只評比節電量，對里民較多的行政里較具優勢，今年增加「節電率」評比，讓里民少的里也能在節電成效一較高下，總獎金更從770萬增加到1008萬。

他說，節電比賽每月依成效頒發「節電典範獎」及「節電熊讚獎」，以里為單位評比7至9月各行政區節電量與節電率最高的前2個里，每月第1、2名分別可獲5萬和3萬獎金。

(中國時報)

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