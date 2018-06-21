亞泥服務中心成立 與地方共榮

友善列印
中國時報
／花蓮報導

亞洲水泥公司設在花蓮縣秀林鄉富世村的服務中心20日正式成立，將原本設立在村辦公室的窗口獨立出來，專門處理相關補助申請，部落主席、富世村長都到場表達認同，期盼未來能有更直接的溝通，亞泥總廠長張志鵬指出，未來將擴大服務範圍，協助在地農產品行銷。

亞洲水泥公司實現允諾與部落「雙向溝通」，並且邀請族人擔任連絡窗口，象徵和地方「共存共榮」，經濟部礦務局長徐景文也到場出席，強調「尊重原住民權益」是「礦業法」修法過程中最重要的一環，期待服務中心能傳遞清楚資訊，提供地方需求協助。

亞泥服務中心歷經3個月的籌備期，達成亞泥、中央及部落三方共識，聚焦「居住安全」和土地「真相調查」，設有4名工作人員，其中3名選用當地居民，盼能直接與族人面對面溝通，直接解決部落問題，未來將擴大服務，協助銷售當地農作物。

亞泥表示，富世村一到十二鄰，共有244戶登記房屋修繕，服務項目包括屋頂外牆防水處理、室內壁癌清除粉刷、鐵皮屋防颱設備補強及地磚破裂修補、欄桿安裝等，目前已完成191戶、20戶進行中，另有33戶將擇日展開作業。

富世村長邱金成、部落主席田清賢皆肯定亞泥服務中心的設立，並期盼能保持良好溝通，共同為地方經濟盡心力。

(中國時報)

中市空汙議題 引爆藍綠對嗆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。