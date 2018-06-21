亞泥服務中心成立 與地方共榮

2018年06月21日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

亞洲水泥公司設在花蓮縣秀林鄉富世村的服務中心20日正式成立，將原本設立在村辦公室的窗口獨立出來，專門處理相關補助申請，部落主席、富世村長都到場表達認同，期盼未來能有更直接的溝通，亞泥總廠長張志鵬指出，未來將擴大服務範圍，協助在地農產品行銷。

亞洲水泥公司實現允諾與部落「雙向溝通」，並且邀請族人擔任連絡窗口，象徵和地方「共存共榮」，經濟部礦務局長徐景文也到場出席，強調「尊重原住民權益」是「礦業法」修法過程中最重要的一環，期待服務中心能傳遞清楚資訊，提供地方需求協助。

亞泥服務中心歷經3個月的籌備期，達成亞泥、中央及部落三方共識，聚焦「居住安全」和土地「真相調查」，設有4名工作人員，其中3名選用當地居民，盼能直接與族人面對面溝通，直接解決部落問題，未來將擴大服務，協助銷售當地農作物。

亞泥表示，富世村一到十二鄰，共有244戶登記房屋修繕，服務項目包括屋頂外牆防水處理、室內壁癌清除粉刷、鐵皮屋防颱設備補強及地磚破裂修補、欄桿安裝等，目前已完成191戶、20戶進行中，另有33戶將擇日展開作業。

富世村長邱金成、部落主席田清賢皆肯定亞泥服務中心的設立，並期盼能保持良好溝通，共同為地方經濟盡心力。

(中國時報)