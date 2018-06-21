台灣當不成美國棋子

友善列印
中國時報
林郁方

兩岸總體實力差距不小，北京最近又不斷出手壓縮台北的國際空間，不少國人因此認為，隨著美國和中國在經貿和南海等議題上日益對峙，川普會加強拉攏台灣以對付中國。某一綠色智庫甚至建議把太平島租借給美軍，以增加台灣作為美國棋子的份量。

其實，只要了解川普的行事風格，就知道他根本沒有打台灣牌以壓制大陸的念頭。川普的自大個性加上美國的超強地位，促使他拋棄多邊主義而改採單邊主義。他顯然認為美國本身就可以搞定天下事，根本不需要友邦相助。西歐是美國的傳統盟友，然而，他不顧歐盟大國的苦苦相勸，片面退出《巴黎氣候協定》以及《伊朗核子協議》。

同樣地，日本和南韓是美國在亞洲的最重要盟邦，日本也無法阻止美國退出TPP，而且安倍一再前往美國和川普會面，極盡討好之能事，但日本輸美之鋼鋁製品依然被美國課徵高額關稅。此外，安倍數度要求川普協助解決北韓綁架日本人的問題，川金會達成的協議對此卻隻字不提。尤有甚者，川金會後，川普立即表示將停止美韓軍演，飽受北韓核子威脅的日本和南韓事前卻毫不知情。

在川普眼裡，盟友往往占盡美國便宜，是大賺美國錢的「損友」。在此次G7的高峰會上，其他6國領袖和川普針鋒相對，因為川普採行保護主義，對這6國祭出懲罰性關稅。總之，川普心中只有美國優先，美國經貿利益第一，他就是白居易在〈琵琶行〉裡所指的「商人重利輕別離」的那種商人，不是俠商，也不是儒商。為了美國利益，他可以粗魯、不擇手段、反覆無常，他的鷹派經貿幕僚也是如此。

渴盼美國接納台灣這枚棋子的朋友們必須問自己一個問題，台灣在川普心中的地位會超過加拿大、西歐和日、韓各國嗎？如果川普無視於和盟邦們的多年友誼，即使台灣成為美國的棋子，他會重視台灣的觀點和利益嗎？

美國國會1年多來的確不斷通過相關法案，要求提升美國和中華民國官員的互訪層級和加強雙方軍事交流。然而，執行權卻在行政部門手上，不久前，台北AIT大樓的落成典禮，只來了一位主管教育和文化事務的助理國務卿，她並沒有超過馬英九執政時期到訪的美國官員層級。

對於愈演愈烈的美中貿易大戰，台灣根本沒有「幸災樂禍」的理由，它不會提供台灣成為美國棋子的「機會」，卻可能讓台灣有遭受池魚之殃的「危險」。別忘了美國對各國輸美鋼鋁製品課徵高額關稅，台灣並不在豁免名單上。在川普不斷加碼將課以高關稅的中國輸美貨品中，反而有不少是台商的產品。為了減少美國農民在中美貿易大戰中的損失，美國必然要求台灣開放美豬進口和增購其他美國農產品。

今年4月10日，蔡英文總統表示有人擔心台灣會成為川普的「棋子」，她表示不要小看台灣，「我們自己也是棋手。」狀哉斯言！小國如菲律賓和北韓，憑藉著靈活的手段，的確也能在大國之間走出一條活路。可惜的是，蔡政府目前的政策目標比較像是要成為美國的棋子。不過，不管幸或不幸，川普顯然無意把台灣當作棋子！（作者為國家政策研究基金會外交及國防組召集人）

(中國時報)

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