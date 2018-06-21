大陸惠台 台灣更要留才

2018年06月21日 04:10 中國時報 吳建國

5月21日至25日，筆者率領了一個台灣青年組成的訪問團，前往北京、廈門、上海3個城市的創業就業園區與市場考察，以真實地了解大陸所謂「惠台政策」在不同城市落實的情況。

這是一趟「震撼之旅」，對於大陸各個城市都在中央政策的定調下，不遺餘力地費盡心思，盡力打造一個適合台灣青年前來大陸就學、實習、就業、創業、生活、居住的環境與條件，可以與大陸居民享有「同城待遇」。筆者必須承認，大陸在這方面做得真的很好，又都充分發揮各地方的特色，使有意前往大陸發展的台灣青年確實有「賓至如歸」的感覺，值得台灣當局重視。

舉例來說，在北京的「中關村創業大街」，看到海淀區政府為了加強對創業青年的服務，特別設立了「一站式」立即行政中心，只要設立公司的資料齊全，在短短的數分鐘內，就可以領取新公司的設立許可與營業執照。還有配套的稅務、銀行開戶、天使基金、融資投資基金等便民服務。在這條不過幾百公尺的大街上，還有3、4家提供24小時全免費的「創業吧」，方便資金有限的青年能在如此充滿善意、友好的空間中，展開屬於自己的創意人生。

不過短短幾年，一向予台灣人民「呆板」、「教條」印象的大陸政府，竟然能夠「轉型」得如此快速、貼近人民，的確令人震撼。

就在大陸政府全面加強實現31條「惠台政策」的同時，我們卻看到自詡為民主、自由、人權的台灣執政當局，絲毫沒有任何「謙卑」的心態，沒有檢討為何台灣青年被大陸的「惠台」所吸引，更不知應該學習大陸的「惠台政策」，推出台灣版的「留才政策」，以更優惠的政策讓青年願意留在台灣創業就業，不必離鄉背井到大陸去發展才是正途。

相反的是，反而用低劣的恐嚇、威脅、反制等手段，企圖阻止台灣青年去大陸享受「惠台政策」，為何不積極制定一套如何讓青年願意「留台」的政策呢？至今仍深陷「藍綠惡鬥」的惡性循環中，難以脫身自拔，這才是今日台灣人猶不自知的悲哀！

我們這次在大陸訪問了7個最具代表性的創業園區，其中竟然有4個是台灣人在大陸成功建立、協助青年創業的高科技與文創園區。筆者就好奇地問：「你們願意回到台灣複製類似的創業園區嗎？」他們的答覆都是肯定的，但前提是必須有台灣政府的支持。

可見事在人為，只要政府有決心，願意支持，制定政策，獎勵鼓勵青年創業創新，台灣絕對可以打造同樣等級的創業園區，留住我們有意創業創新的青年在台灣發展，這才是政府該有的正確認識與作為。（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)