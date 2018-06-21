2018年06月21日 04:10 中國時報 曾志超

日前美國參議院通過2019年的《國防授權法案》修正案，其中最受矚目的是，恢復對中國第二大電信設備製造商中興通訊的制裁，等同否決商務部剛與該公司達成的和解案，此舉引發該公司股票再度大跌。縱然過去美國會經常透過此法案，影響總統決策，然若川普執意為之，國會也難以阻擋之。

由於中興通訊案被查獲違反戰略性高科技貨品的管制，將商品銷售至伊朗與北韓等國，先以高額的罰款與美國和解，後又不遵守其承諾的和解條件，這剛好讓磨刀霍霍準備向中國開刀的川普政府找到把柄，因而被處以禁止美國企業7年內向中興通訊出口任何技術及貨品，這對高度仰賴大量美國零組件與軟體的中興而言，形同被判處死刑。

為拯救瀕臨絕境的中興通訊，中國不斷透過各種管道尋求解套之道。根據美國媒體報導，中興通訊不惜花費巨資在華府進行遊說的工作，果然川普政府於6月11日宣布已和中興通訊達成協議，中興同意再額外支付10億美元罰款及4億美元保證金，並撤換董事會和整個管理階層，美國政府還將派人進駐，監督其是否再度違法，以換取鬆綁美商銷售禁令。

即使中興通訊為求生存，被迫接受如此嚴苛的處罰，惟美不少國會議員仍不滿意，非將中興置於死地不可，參議院進而通過2019年財政年度《國防授權法案》修正案，附帶決議要求恢復對中興通訊的制裁，並禁止美國各級政府機構採購中興、華為及其子公司的通訊產品及服務。眾議院近期也將審理同一法案，預計也將順利通過，接下來就等美國總統川普如何接招了。

美國總統針對兩院通過的國防授權法案有3種處理方式：首先，是認可法案的內容而簽署法案，使得法案直接生效；其次，總統可不簽署，也不在10日內退回國會，使得法案自動生效，但若在國會的休會期間，在該法案送達總統超過10日後，該議案則將自動失效，即所謂的「口袋否決」；第三種，總統亦可行使否決權，也就是對於國會通過的法案行使覆議權，將法案退回國會重新審理。國會若要維持原法案，參眾兩院都需超過2/3的議員同意，始能讓法案直接生效。

以川普的商人性格觀之，既已與中國政府以及中興通訊達成協議，即有相當的可能排除所有障礙，促成新的和解案。故川普極有可能行使否決權，退回國會重新表決。加上共和黨在參議院和眾議院居多數，兩院重新表決時欲取得2/3的議員支持，有相當的難度。換言之，中興通訊終將能逃過一劫，但即使如此也已元氣大傷。值得注意的是，美國正在對大陸最大的通訊商華為進行調查，如果被查出違法事實，對大陸科技產業的殺傷力則更為可觀。（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）

(中國時報)