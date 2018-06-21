川普就是任性 台灣不能玩命

2018年06月21日 04:10 中國時報 主筆室

「川金會」煙火盛會絢爛結束，美國總統川普和北韓領導人金正恩都自認是贏家，全力促成會談的南韓，卻被川普宣布停止美韓聯合軍演，且有意撤回駐韓美軍震得惶惑不安。川普的發言失之輕率躁進，但他心中無南韓，卻也說明了小國依恃大國的風險。

世人皆謂川金能會，南韓總統文在寅厥功甚偉，由於他努力穿梭勸說，不放棄和談的希望，才讓瀕臨一戰的朝鮮半島出現和平契機。不過自大傲慢的川普心底總認為事情辦成，全因自己天縱英明，不承認別人有多大功勞，更不願和別人分享掌聲。因此，文在寅原本想一起出席「川金會」，在國際間呈現三巨頭共譜世紀和平樂章的歷史畫面，川普卻不想再插個配角進來。

不讓文在寅出席「川金會」也就罷了，川普在會後記者會宣布停止美韓聯合軍演，還說最終將撤出駐韓美軍，卻真是把南韓嚇到無語。

就談判策略來說，「川金會」四點協議中只說北韓要致力朝鮮半島的無核化，但沒有具體提出廢核時程表，也並未承諾進行「完全、可驗證、不可逆的銷毀」（CVID），要清查北韓核武並查驗銷毀過程，不知要等到猴年馬月，更不知北韓有多少誠意落實相關承諾，現在川普就先送上停止軍演及撤軍的承諾，實在太慷慨了點。

當然，撤軍可以視北韓廢核的進度拿捏，要拖就一起拖，但南韓的軍事據點和日本一樣，都是美國在亞太戰略布局的重要支柱，而這可不只是針對北韓，還能圍堵中國，與日本據點互為犄角，維護太平洋航道及整個亞太政治版圖。即使北韓核武危機緩和，美國在南韓的駐軍仍有其功能，川普卻一下子否定了南韓軍事據點的價值，這樣的美國總統實在令人氣結，可能連五角大廈也慌了手腳。如果北韓不知打了多少折扣的廢核，真能讓美軍退出朝鮮半島，那麼中國絕對樂得全力促成。

對南韓來說，川普的宣布實在很打臉。北韓的炮火可以直接讓首爾陷入火海，因此南韓一直仰賴美國提供的安全保障，還為了部署「薩德」得罪中國，損失了大筆收入。現在川普卻未知會南韓逕自宣布停止聯合軍演及最終撤軍，輕易就要撤掉南韓賴以活命的保護傘。南韓是美國的長期盟友，川普卻完全沒有考慮到南韓的感受和利益，反而和北韓同聲一氣指聯合軍演「挑釁」，讓南韓情何以堪，似乎做錯事的反倒是南韓了？

「川金會」四點協議看來含糊空洞，只是擺出善意姿態，對未來表達美好想望，就像投影片的模擬畫面一樣，還是要看未來如何一步一步落實為現實，顯然川普和金正恩在晤談時做出了更具體的交換協議，才會有川普隨即宣布停止聯合軍演及撤軍。北韓應該也會有相應的投桃報李動作，畢竟金正恩正在風光走向世界的熱頭上，他既想解除制裁、促進經濟，爭取與中國、南韓的經貿合作，又想訪美再度成為國際焦點，自然會在廢核上給美國一些交代。接下來除了金正恩訪華府、川普訪平壤外，應該是一連串後續協商，包括討論簽署停戰協定。

南韓是美國的長期盟友，在未來朝鮮半島新形勢的形塑中，南韓也將扮演重要的中介調和角色，川普在和金正恩會談時無視南韓，一方面是他一貫地自我中心，一方面也說明大國在思考問題及行動時，往往忽略相關小國的利益。尤其是小盟國，既不敢站到對立面叫板，又無力反制大國。大國皮粗肉厚，無意間傷了小盟友也無所謂，反正自己不痛不癢，決策時輕忽了，也就輕忽了。但小盟國被大國隨便一掃便傷筋動骨，尤其感情上更過不去，因為依賴對方而處於被動脆弱的態勢。

大國的任性，可能是小盟國不可承受之重，而大國的政治盤算，更經常讓小國成為犧牲品。以小事大，需要高明的智慧與手腕，更絕不能迷失了自己的主體性。一味依賴他國，指望「老大哥」解救自己的困難，結果反而會怠於自救，陷入更難以掌握變數的危境中。川普對南韓的態度，很值得台灣深思。

(中國時報)