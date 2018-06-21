2018年06月21日 04:10 中國時報 主筆室

2018年世界盃足球賽開踢已滿1周，頻頻爆出冷門的比賽結果，除了大大增加了觀看球賽的刺激與興奮，也引發國人諸多省思。其中，首次進入世足賽32強的冰島，人口僅33.2萬，卻在世界盃的第1場比賽，踢和由超級球星梅西領軍的阿根廷，震撼世人。

事實上，在2016年的歐洲盃，冰島與擁有C羅的葡萄牙踢成平手，甚至以2：1贏了英格蘭，「維京驚奇」就已成為近年來運動界最激勵人心的一則傳奇。冰島1年有7個月處於冰天雪地狀態，戶外無法運動，為了打破先天環境的限制，從2000年開始大量興建室內球場，提供給國人與學生踢球。

冰島的足球國家代表隊據說是這樣選出來的：全國人口有33萬2529人，扣掉女性、18歲以下和35歲以上的男性、體重過重者、從事捕鯨工作無法回來的人、放羊和剪羊毛走不開的人、幾十個坐牢的人，2位隊醫、7位球隊行政人員之後，冰島就剩下23個年輕男性，他們全部都進了國家隊！

這雖然是個笑話，卻顯示出人口極少、天然條件不足的冰島，為了發展足球運動，仍卯足全力，終於有了今天的足球實力。台灣歷屆總統都曾提出過振興足球的計畫，每一個計畫都投射出台灣躋身足球大國的美夢，例如2006年時，陳水扁總統曾訂下「2018年進入32強」的目標，蔡英文的目標則是6年後讓台灣的足球世界排名擠進100名內。

陳水扁足球元年計畫早已消風，蔡英文的「足球6年計畫」能否達陣，也讓人難樂觀。或許足球不是台灣人真正熱愛的目標，然而，不論台灣的國家夢想是什麼，從冰島例子看來，我們都需要下定決心以及能夠持之以恆的行動力，否則夢想永遠只是空想的白日夢。

(中國時報)