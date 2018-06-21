美國在台海的話語攻勢

2018年06月21日 04:10 中國時報 劉屏

繼美國聯邦眾議院之後，參議院在本周一也通過下年度《國防授權法》草案。草案有不少「親台」之議，諸如主張美軍赴台參加漢光演習；也有不少「反中」之議，諸如要求現階段不讓共軍參加環太平洋軍事演習等。

兩院版本不盡相同，有待合組委員會以協商，但整體而言，「親台、反中」似是大勢所趨。的確，「親台、反中」目前在美國是政治正確，國會的聽證會、提案處處可見此一氛圍。最明確的例證是參院草案要求維持對中興通訊公司之嚴厲處罰，明明是國防法案，卻橫空殺出個經貿條款，反正就是要讓北京不痛快。

這麼「親台、反中」，要是早幾年，國會裡會爭論很久，這次參院卻是以85票對10票輕鬆過關。這種變化，關鍵在於美中關係日趨微妙。經貿、國安之外，美國出現諸多疑懼，諸如中方是否藉「孔子學院」滲透美國？大陸來美的學者、學生之中有多少負有「特殊任務」？北京當局的諸多舉措，例如一帶一路、亞投行、上海合作組織等，是否在全球各地挑戰美國？

所以草案要求美國防部不得撥款補助孔子學院的中文課程，也要求美國防部每年的共軍軍力報告應明列中方如何影響美國媒體、文化機構、企業、學術與政策圈等，以防中方藉以遂行其安全及軍事策略等目標。也正因此如此，即使川普改變立場，公開表示要給中興通訊一條生路，可是參議院不買帳，彷彿硬是要置中興通訊於死地。這種「對付中國，只能更硬，不能軟化」的立場，形成了美國國會「南海守勢，台海攻勢」的思維。

美中之間的「三海」爭議，情況各不相同。東海釣魚台爭議沉寂若干時日，東京與北京之間頗有修好之勢，未來數月出現中、日、韓三國峰會也不令人意外，所以有「戲」可看的當屬南海與台海。

南海，中國作為很積極，建礁、造島、部署軍事設施等，不時有新進展，不久前還舉行歷來最大規模的軍演。美國固然不時派出機艦接近有爭議的島礁，但除了藉此宣示「自由航行」之權，並不能有效阻止中國。中方做法是否明智，各方看法不同，但中方不因美國反對而罷手，其攻勢意味至為濃厚。相形之下，美國只能採取守勢，最多只像這次草案說的，除非陸方停止南海作為，否則美國防部長不得邀請共軍參加環太平洋軍演。依據草案，美國應加強在南海的空照，以確實了解中方作為。但這能夠產生什麼嚇阻作用嗎？

台海情勢恰恰相反。美國可以藉由各種方式加強與台灣合作，不但提升台灣的自衛力量，且使台灣繼續扮演「絆馬索」的角色。草案提出不少建議，除相互派軍參加對方軍演外，還主張派遣醫療船艦訪台。當然，草案表明這些都是「參議院意見」，亦即對行政部門沒有強制力。惟近期以來，美國對台灣展現不少善意，例如連續兩年的《國防授權法》、《台灣旅行法》；例如美國同意讓美國企業參與台灣的潛艦研製、美國國防部長馬提斯在新加坡的香格里拉對話也發表了友台談話。

一連串的法案未必就會形成美國的具體作為，但美國在南海既然只能守，那就要在台海展現攻勢了，儘管都只是口頭的。

(中國時報)