美中互嗆加倍奉還 來真的？

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中國時報

美國總統川普18日揚言，如果大陸持續採取關稅報復措施，他將針對中國輸美價值2000億美元的產品追加10%的懲罰性關稅。北京則揚言將結合質量並重的綜合措施，加倍奉還。美國國務卿蓬佩奧18日也加入「反中」行列，指出中國聲稱開放與全球化，「只是一個笑話」，他表示美方要強硬對待外國採取任何會損害美國的做法，「中國是主要肇事者。」美中兩國唇槍舌劍不絕於耳，是顯示雙方衝突將全面升高，還是川普只是為了期中選才全面拉高姿態？

毫無疑問，11月的美國期中選對川普至關重要。通常，執政黨在參眾兩院的選舉都會掉一些席次。但川普卻想盡量做到「少輸就是贏」，為中國貼上「老占美國便宜」、「南海稱霸」、「主要肇事者」等標籤，將有助於川普打好這場選戰，從而為他2020的連任之路奠定堅實的基礎。

由川普帶頭的「反中」言行，加上他的經貿團隊與國安團隊的全力配合，一股強大的「反中勢力」正在華府快速集結。此外，美國國會參眾兩院通過的《2019財政年度國防授權法案》，眾院版本草案中的1253條內容指出，美國國防部應與台灣相關部門進行軍事交流，評估包括台灣後備軍力在內的全面軍力、支持對台軍售、擴大聯合訓練，並提出「專案建議」，協助提升台灣的自我防禦能力。參院版本甚至建議美國政府應派遣官員參加漢光演習。

此顯示，繼《2018財政年度國防授權法案》的修正案建議美台軍艦互訪、《台灣旅行法》建議美台官員互訪之後，美國國會又為行政部門創造籌碼，為川普的「反中勢力」添加柴火。

中國在貿易戰應有足夠的資源與美國周旋，甚至能對美國某些以大陸為主要輸出對象的產業造成衝擊。以大豆、高粱、奶酪農產品為例，川普自然擔心對他票倉所在地的中西部農業州的票源可能流失，但他可用補助的方式予以紓解，只是其他國家是政府補助增產，美國卻是政府補助減產。

然而，美國這次掌握中國在科技發展的「軟肋」，卻非大陸所能招架，因此，預料中國將很快尋求下台階，改變「奉陪到底」的宣示，與美國在經貿議題上進行談判與和解。

如果中國在經貿談判做出讓步，使川普在期中選「少輸就是贏」，而為他的連任打好基礎，已經集結的「反中勢力」是否就此雲消煙散呢？從他的商人與政客的雙重性格來看，恐怕未必見得。何況，明年春暖花開，正是重啟美中貿易戰的好季節，升高「反中」聲浪，本是「虛招」，再度化為打貿易戰的「實招」或另一「虛招」，又有何不可？

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

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