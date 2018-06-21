川普一出手 隨人顧性命

2018年06月21日 04:10 中國時報 盧信昌

於出席鄰國加拿大所舉行的G7高峰會，川普同時還分神兼顧，一方面是親與本屆峰會的聯合聲明稿，務必要在各方衝突與報復聲浪當中，重行建立開放性貿易體系的互信；另一方面，則要緊盯由國務卿蓬佩奧所領銜就廢棄核武與東北亞安全等議題，在新加坡與北韓代表團做好會前協商。

兩頭督戰的川普總統，事前即宣示不惜推倒重來的頑強態度，包括毀棄已達成的共識，以維護美國立場與談判底線。因為加拿大總理杜魯道在聯合記者會上，再次提起鋼、鋁加稅竟然是出於國安考量的不滿情緒；親與討論並同意聯合聲明稿，之後才兼程趕赴星國舉行美朝會談的川普，於接到記者會的相關報告，當即在總統專機上做成指示，撤銷簽署本屆G7峰會的聯合聲明。

所幸，眾所矚目的川金會談進行得相對順利而且和諧。美朝的初次談判更以簽署四點共識作完結，讓東道主新加坡的面子十足。不過這份協議或許來得太突然、過程也太和諧，以至各界的拿捏與解讀角度總多出一份不可置信和掛慮，他們擔心北韓和美國的未來互動，仍舊是暗藏玄機。

首先，持續維持在戰爭狀態的美朝兩國，此次不僅未讓和平推手之一的南韓總統文在寅到星國出席觀禮，就連由兩韓先行簽署和平協議的議題，也全然都上不了檯面。其次，川普未經過由軍方內部進行沙盤推演，即逕行宣布停止美韓的例行軍演，一時之間各方譁然。

然而，美國駐韓新任大使立即表示支持，而國防部則是以「只會在軍演的形態做調整」來回應，在在給足對統帥權所應有的尊重。川普更於本周的公開行程發表演說，再次確認其終止美韓軍演的決心。作為利益關係人的南韓朝野，對於川普總統的停止軍演，則表達出謹慎而樂觀的態度，並重申兩韓簽署和平協議的目標追求。同時，首輪的經濟對談，也於本周三正式展開。

此外，川普還給了金正恩私人聯絡的號碼。習慣以推特即時傳達心跡、喜歡直接做選民溝通的川普而言，與金正恩得以隨時通話做聯繫，更能跳脫其被國務院與情報圈的包圍和限制。最後，基於有必要拉抬美國期中選舉，更何況川普仍執意要清理的官僚習氣，所謂的華盛頓大沼澤，此際由其所取得的外交成就與國際關注，自然是最有價值的應用籌碼。

川普對於中國的第一波關稅對抗，揚言要將產品範圍加碼到2000億美元做報復，與此同時，金正恩則小心翼翼地選擇飛到北京送暖並取經。而俄國總統普丁與日本首相安倍也爭相安排元首級的會談，並表達與北韓改善關係的共同意願。

在可預見的未來裡，追隨川普強人揮鞭出擊，所帶出的蜂擁而上和各自追求，將會是東北亞區域內的新常態。（作者為台灣大學國企所副教授）

(中國時報)