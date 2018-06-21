2018年06月21日 04:10 中國時報 邱祖胤

已故漫畫家鄭問作品特展上周在台北故宮正式開幕，吸引無數漫迷前來朝聖，難以想像台灣漫畫家也能有這麼一天，受到藝術家一般的禮遇。只可惜鄭問無法活著感受這樣的榮光，而台灣漫畫家們也還在與客觀環境搏鬥。

不過還是有許多人不知道鄭問是誰？為何被捧得這樣高？鄭問生於1958年，1985年以中國水墨技法描繪經典名著《刺客列傳》，震驚亞洲漫壇，1990年起前往日本發展長達7年之久，持續以精湛畫技發表《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》、《萬歲》等作品，之後轉往大陸投入遊戲產業。

鄭問之所以被行家如此推崇，不只在技法上的不斷創新，他在人物體態的呈現也近乎一種表演藝術的極致追求，讓人懷疑他不只練過舉重，還練過芭蕾。他筆下人物表情之生動，亦顯示他應該是一位很愛演的人。

更驚人的是，他的故事總是充滿辯證，企圖說理，批判性十足，如《鬥神》質疑輪迴與神佛，《深邃美麗的亞細亞》對善惡與秩序的極致探究，《萬歲》則一再顛破中國風水命理之說，企圖找出左右人類命運的關鍵。鄭問的作品不只畫面好看，藝術性高，故事更是特別燒腦，不是因為劇情太過懸疑複雜，而是哲學含金量太高。

鄭問在漫畫領域的成就，連漫畫大國日本都驚歎不已，1991年日本漫畫家協會特別頒獎給鄭問，漫畫界大老石之森章太郎特別感謝鄭問在日本漫畫界的瓶頸時刻帶來這麼大的刺激。也許有人要問，這樣不世出的天才，台灣為何不能善待？為何就是留不住？為何要過世之後才予以重視？

這樣的感嘆其實是多餘的，熟悉中國歷史經典的鄭問若還健在，一定會告訴你，天下的英才就是要為全天下服務，不必自我設限，鄭問正是以他有限的人生完成許多重量級的作品，不只在台灣引起回響，更在日本廣受歡迎，對香港及大陸動漫界亦留下傲人成績。

然而台灣主事者卻不能置身事外，尤其文化部已成立多年，公廣集團也有20年歷史，動畫基地正敲鑼打鼓地籌建中，相關預算持續編列中，台灣動漫環境卻仍像百廢待舉一般，看不到任何希望。他山之石一直都在，主事者應積極參酌日韓及歐美經驗，立即推舉領頭羊，取當前最暢銷之新作、最經典之舊作，媒合影視業者推出動畫作品，並請公視或華視開闢時段，固定播出國人製作之動畫卡通，蔚為風潮後，再行推出動畫電影，甚至改編為電視、電影，進而推動國際版權。

期待政府在沾了鄭問的光之後，在放完這場超級煙火秀之後，能認真思考如何讓台灣動漫能量累積，真正發揮產業鏈的功能，讓所有的台灣之光不只是到國外發光，而是真正能立足台灣，創造可預見的產值，以及文化藝術的風行草偃之效。

(中國時報)