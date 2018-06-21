2018年06月21日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

近日蕉賤傷農，看似廉價不起眼的香蕉，曾串起「本省」人與「外省」人的珍貴情誼。在沈春池文教基金會「遷台歷史記憶庫搶救計畫」中，民國38年撤退來台的榮民金德培便指出，當時一下船，高雄民眾就送上香蕉祝賀他們平安抵台。老一輩凋零中，沈春池文教基金會董事長沈慶京感慨，這些資料、影音採集下來，既反應了省籍與地域的自然融合，也讓今人更懂得感念先人，尊崇孝道。

一串蕉打破省籍隔閡

已故的資深體育主播傅達仁也在「遷台歷史記憶庫」中留下身影，指出當時剛到台灣，就拿身上的「一個大頭」（袁大頭）買了很多香蕉。沈慶京笑說：「不像台灣啊，大陸北方的人一輩子都沒見過香蕉的。」他以「艱苦的生活『情趣』」來記憶那段歲月，也因自己心頭隱隱作痛多年的「省籍邊緣人」身分，而更期待大家從影片中看到「老一輩的人在那個年代在小島上努力奮鬥，從陌生到不陌生，從隔閡到融合」。

沈慶京不諱言童年因「省籍邊緣人」身分而孤獨，祖籍福建詔安的父親沈春池，1948年便因為熟悉閩南語而被調派來台，當時外省孩子視會說閩南語的沈慶京為本省人，本省籍孩子又因他隨軍來台的眷村子弟身分而視為不同掛，但也讓他「就是希望兩邊都打破隔閡」。這段遷台的歷史記憶，也將成為揚州京華城長達2.7公里的「空中文創影視一條街」中的「靈魂」，沈慶京試圖藉此打破兩岸近年的政治隔閡，訴說老百姓經歷抗日、國共內戰的生活辛酸。

老一輩在島上的奮鬥

3年前開始推動「遷台歷史記憶庫」的收集計畫，與沈慶京追憶父輩來台篳路藍縷的生活不脫關係，憶及小四那年便撿垃圾賺零用錢，沈慶京說：「我曾為了向母親要1毛零用錢，哭了1個多小時也沒用。」至此他知道家裡確實經濟拮据，再未向家裡要過一分錢。

沈慶京感慨父輩的家國情懷，始終視生活的辛苦為時代命運，說起父親生前便擬好的墓誌銘：「一生辛勞，只為興家；半生戎馬，志在報國」，沈慶京仍不免紅了眼眶。

兩岸距離在一念之間

沈慶京強調如今已過了「暴力取天下」的時代，兩岸的距離只是「一步之遙，一念之間」，一如他1998年寫下自己《突圍》的故事，他看祖輩當年逃難都能勇於出走，如今「把自己孤立起來有什麼道理？」透過「遷台歷史記憶庫」的前人記憶，他期待兩岸都能走出區域性的暴力之爭，以經濟力崛起，走向世界。

(中國時報)