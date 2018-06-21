亞大、台灣微軟攜手 建構AI體驗

台灣微軟與亞洲大學20日舉辦「啟動AI人工智慧應用人才培育計畫」儀式，亞大校長蔡進發（前中）、台灣微軟副總經理彭樹裕（前左二）等與會人士合影。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

因應資訊時代來臨，台灣微軟與亞洲大學攜手建構「AI人工智慧體驗中心」，20日共同啟動AI人工智慧應用人才培育計畫，未來將提供人臉、圖像或語音辨識等人工智慧的程式應用介面API，並透過實作課程培育智慧醫療、智慧閱讀及智慧控制等AI應用人才。

亞洲大學校長蔡進發指出，學校2月間獲教育部核准成立人工智慧學院、開設AI人工智慧學程，目前已成立人工智慧、大數據、3D列印及網路成癮防治等中心，並舉辦多場人工智慧國際論壇活動。亞大與台灣微軟合作培育AI人才，堪稱好的開始，未來盼成為國內人工智慧研究的學術重鎮。

亞大副校長兼人工智慧學院院長曾憲雄說，雙方合作初期建置的AI體驗中心，將聚焦於醫健學院的智慧醫療服務應用、智慧語言控制及資電學院的AI人工智慧專題研究、智慧學程人才培育等。圖書館也搭配微軟技術的機器人服務、結合臉部辨識系統等設施，盼逐步實現「無人圖書館」、「AI閱讀圖書館」功能。

「2018年是亞大大規模邁入AI人工智慧校園的重要一年！」蔡進發強調，未來AI教育將擴展到每個學院，同步將強化與產業界合作、培育各行各業的AI人才，盼從AI產業情境的體驗與實作，幫助學生發展個人AI學習模型、進而發想創新AI應用，更透過微軟的能量支援，協助學生加速概念化落實。

台灣微軟副總經理彭樹裕表示，每個產業在AI化過程都需要大量相關人才，而大學是研發AI核心技術、培育人才的最佳場域，未來亞大與台灣微軟將以夥伴關係，共同建置AI體驗中心，並鏈結累積的教學能量與各學院特色，讓實務與創新教學結合，培育AI人工智慧專才。

(中國時報)

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