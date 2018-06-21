感念親恩 蘇顯達用音樂寫人生

2018年06月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

台北藝術大學音樂學院院長、現年60歲的小提琴家蘇顯達，去年遭逢父喪，他感念生死無常，子欲養而親不待，決定要用義演回饋社會。蘇顯達說，每個人都會面臨到這個時刻，「生命有時，只有音樂可以長存，我們都要為自己的人生寫紀錄。」

蘇顯達說，父親年輕時曾去南洋當兵，結果差點回不了台灣；母親雖然沒有念多少書，卻是「生活的實踐家」，「我們兄弟學琴，她只有說一句，要就好好學，不然就不要學，這給我很好的訓練，要就做到好，我深受他們影響，成為現在的我。」

蘇顯達回憶，父親前年因為流感引發肺積水，再加上心臟的問題，生命已經是到了倒數階段，「但是我一直鼓勵他請他要撐下去，撐到年底來聽我返國30年的音樂會，那年也正好是父母親結婚70周年，我父親在我母親細心的照顧下，真的多撐了一年多，來聽了我的音樂會，直到去年過世。」

父親走後，母親獨居台南老家，蘇顯達說，母親彷彿在守護著他們4個兄弟姊妹從小到大成長的回憶，「父母親讓我與音樂結緣，現在我把我的音樂回饋給社會。」蘇顯達才剛從日內瓦世衛組織年會期間舉行完音樂會，為台灣發聲，他每年也都會安排漸凍人協會、養老院等做慈善義演，「我在乎未來會留下的東西，包括專輯，人都會有逝去的一天，唯獨音樂永恆。」

(中國時報)