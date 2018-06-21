小宇夢見金曲紅毯仆街

2018年06月21日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

徐佳瑩（Lala）、宋念宇（小宇）、艾怡良、盧廣仲、頑童MJ116、李權哲、林生祥等人，20日出席中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮，該獎被視為金曲風向球。小宇以專輯《同在》獲十大專輯獎，並2度叩關金曲歌王寶座，他表示：「我昨天晚上做夢，夢到我在金曲獎的紅毯上，下車的時候，竟然跌倒。」

小宇坦言希望現實與夢境是相反的，典禮當天會多加注意，他說：「我當下沒嚇醒，但醒來後，夢的內容都記得，但有些夢醒來會忘記。」可見此事對他來說，頗為在意。

Lala保持平常心

而他入圍後，接受很多媒體的訪問，近期也有許多預測金曲的報導，他說：「我做的訪問，一個都沒有去看，因為我會被影響，不過真的很感謝。」他得知入圍後，更想寫歌、創作，他認為自己的音樂獲得肯定，會更有動力做事情。

Lala昨以《心裡學》拿到十大專輯獎，而她也以《心裡學》3度入圍金曲歌后，她透露心情緊張，但盡量保持平常心。近來她瘦身有成，臉型明顯變尖，為走金曲獎紅毯努力運動健身中。

而頑童MJ116以《幹大事》獲十大專輯獎，他們入圍金曲最佳組合，並將擔任頒獎人，他們表示，當頒獎人比入圍還緊張，已積極準備，成員大淵說，先求穩，再求好。

(中國時報)