小宇夢見金曲紅毯仆街

小宇（左）、Lala（右）皆入圍本屆金曲獎，昨出席中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導

徐佳瑩（Lala）、宋念宇（小宇）、艾怡良、盧廣仲、頑童MJ116、李權哲、林生祥等人，20日出席中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮，該獎被視為金曲風向球。小宇以專輯《同在》獲十大專輯獎，並2度叩關金曲歌王寶座，他表示：「我昨天晚上做夢，夢到我在金曲獎的紅毯上，下車的時候，竟然跌倒。」

小宇坦言希望現實與夢境是相反的，典禮當天會多加注意，他說：「我當下沒嚇醒，但醒來後，夢的內容都記得，但有些夢醒來會忘記。」可見此事對他來說，頗為在意。

Lala保持平常心

而他入圍後，接受很多媒體的訪問，近期也有許多預測金曲的報導，他說：「我做的訪問，一個都沒有去看，因為我會被影響，不過真的很感謝。」他得知入圍後，更想寫歌、創作，他認為自己的音樂獲得肯定，會更有動力做事情。

Lala昨以《心裡學》拿到十大專輯獎，而她也以《心裡學》3度入圍金曲歌后，她透露心情緊張，但盡量保持平常心。近來她瘦身有成，臉型明顯變尖，為走金曲獎紅毯努力運動健身中。

而頑童MJ116以《幹大事》獲十大專輯獎，他們入圍金曲最佳組合，並將擔任頒獎人，他們表示，當頒獎人比入圍還緊張，已積極準備，成員大淵說，先求穩，再求好。

(中國時報)

艾怡良打趣催生雙歌后

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。