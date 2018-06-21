周興哲期望李玖哲封王

2018年06月21日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

周興哲期待李玖哲可以奪下金曲最佳男歌手獎。（盧禕祺攝）

草東沒有派對、王若琳、周興哲、王詩安等歌手20日一起出席「2018金曲國際音樂節」開幕記者會，「草東」團員在主唱巫堵與貝斯手世暄退伍歸隊後，巡迴演唱門票秒殺賣光，團員在相隔一年重回金曲活動現場，並將於今晚的售票演唱會唱壓軸，長達40分鐘，表示會讓歌迷看到不一樣的表演。

世暄表示，之前當兵期間，多了很多時間可以思考音樂創作與上課，對於演出相對地也比較有幫助，而巫堵則表示，藉由這次金曲音樂節期待能與國外音樂人有多一些交流的機會。

王若琳7月出輯

周興哲明天過23歲生日，因當天得到大陸工作，日前有空檔與家人一起吃日本料理慶生，之前外傳陳澤杉要挖角他，被問到時他表示「還在原東家」，但未來約滿是否會跳槽則三緘其口。金曲獎周末頒獎，周興哲之前曾跟李玖哲同期發片，在宣傳有見到他，覺得他人真的非常好，期待他能奪下本屆金曲歌王。

而即將在7月推出新專輯《摩登悲劇》的王若琳，唱片公司老闆為了留下她，不但多次電話與她聯繫，還特地飛到國外找她，她深感唱片公司的用心，「不但給我想要的空間與支援，還全力支持我包含音樂錄影帶等想要發展的音樂，想想畢竟是自己想要做的事情，所以就決定續約。」這回能共襄盛舉參與金曲國際音樂節活動，她也覺得很榮幸。

(中國時報)