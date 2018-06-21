2018年06月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

黃仲崑（右）和黃遠經常互相吐槽，兩人感情極佳。（盧禕祺攝）

演藝圈父子檔黃仲崑和黃遠力挺旺旺孝親獎接受專訪，2人從沒把孝順掛嘴邊，直接以行動證明對父母的愛。黃仲崑母親今年高齡87歲，他常抽空陪媽媽逛菜市場和花市，黃遠將父親的作為都看在眼裡，因此經常跑到黃仲崑喜歡的山上工作室，除了能安靜思考表演創作，還能陪伴父親放空小酌，共享父子時光。

黃仲崑記得黃遠曾有一個舉動讓他備感貼心，黃仲崑和朋友喝酒時從不推辭，也常帶著黃遠出席，有次黃遠在眾人酒過三巡後為父親擋酒，黃仲崑頗為感動：「看著兒子離開時搖搖晃晃的身影，突然覺得他真的滿有心的。」黃遠則在一旁笑說：「是我自不量力。」但黃仲崑3年前歷經酒駕事件，現已節制飲酒。

入院更見父子情

黃仲崑去年動腦部手術治療「原發性震顫」，黃遠表示，因為爸爸未表現出緊張感，所以也沒多想，但黃仲崑住院觀察並等待傷口復原時，黃遠陪在身旁還睡在同一個病房，足見其孝心。

越親近的人摩擦越多，黃仲崑坦言當過叛逆少年，常讓父母親傷腦筋，他笑說現在和母親有衝突多是為了黃遠，他還意外爆料，黃遠的奶奶會突然緊張的告知：「黃遠和女生走進去房間，房門關著很久了耶！」但黃仲崑認同兒子至少願意把女友或朋友帶回家讓家人認識，他還說：「以前會提醒他（黃遠）我還不想當阿公，不過現在心態已經改變！如果我沒生女孩，來個孫女也算圓夢。」

願分擔家中煩惱

雖然黃遠在旁急忙搖頭，表示還沒有成家生子打算，但他也提到，爸爸現任老婆Lulu生下樂樂之後，他更有身為哥哥的自覺，希望能多分擔家中煩惱，10歲的弟弟也會詢問他男孩間流行的遊戲話題，加上父親教導要做一個「有肩膀的人」，黃遠認為獨立自主、不讓家人擔心也是孝順的行為。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)