黃仲崑當兒榜樣常自省

黃仲崑主演《范保德》，飾演熱愛發明的五金行老闆。

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中國時報
專訪
黃媽媽（左）依舊活力十足，曾探班拍戲中的黃仲崑。（資料照片）
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黃仲崑主演新片《范保德》，講述主角和父親疏遠已久的父子情，又探討男人從兒子變為父親的心境轉換，他表示當初一讀完劇本就想向編導蕭雅全說：「你偷看了我日記嗎？」因為他和電影男主角「范保德」太相像，都愛研究開發新東西。黃遠也透露黃仲崑超愛烤肉，執著到找人一起研發烤肉架。黃仲崑表示，該片角色更貼近人生的是始終未能彌補的「父子關係」。

黃仲崑形容自小接受日治教育的父親，擁有老一輩中常見的「大男人性格」，子女將父親視為「山」，卻永遠只能看著背影，雙方無法走進彼此心裡，「距離遙不可及」。因此黃仲崑稱父親是「最熟悉的陌生人」，「他不在我的生命裡，心裡一直有一個缺口在。」尤其父親晚年都和黃姊住在美國，如今已離世6、7年，黃仲崑演完《范保德》才重新檢視當年的父子關係，雖無法再與父親對談，卻因此得到療癒。

黃仲崑格外感謝母親對家庭的付出，儘管黃母個性比較「酷」，黃仲崑說很難看到母親展露情緒，但她總用行動關心子女，「只要我需要，24小時內一定能看到媽媽！」一家人果然都是「行動派」。他認為孝順不該只是單方面付出，「孩子對父母孝順，父母也關愛孩子。」展現新一代父親的思想：「如果他（黃遠）對我不孝順，我會先自省是不是做錯了什麼。」《范保德》8月17日上映。

(中國時報)

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