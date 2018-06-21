黃嘉千不移居 賣房鬧烏龍

2018年06月21日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

黃嘉千是買房理財高手，12年前她和老公夏克立以2000萬在南港「溫哥華花園」置產，夏克立前不久在臉書貼出準備售出這間92坪豪宅消息，由於夏克立和女兒夏天因上大陸實境節目受歡迎，被傳是要舉家移居大陸。黃嘉千20日出席果陀舞台劇《吻我吧娜娜》首度闢謠，一旁郭子乾納悶反問：「賣房子不是狄鶯嗎？」，氣氛略顯尷尬，黃嘉千澄清只是把原本租給別人的房子賣掉，一家人目前仍住南港，沒有要移居。

爆出傳聞時，黃嘉千正在上海演出舞台劇，她看了新聞也覺得巧合，昨解釋：「我是很愛房子的人，要把房子出租太麻煩了，收回還要整理，不租又會讓房子加速老化，乾脆賣掉一勞永逸。」

強調賣房只是一般買賣，不需大驚小怪，「目前也尚未賣出」。她在加拿大、馬來西亞、台灣都有房產，透露挑房子最看重地段，「蛋黃區」的房子將來要脫手也容易，房價也影響不大，挑公寓又比新大樓來得好，因為比較沒公設問題。

演舞台劇壓力大

《吻我吧娜娜》將在9月14日起全台巡演，該劇是已故歌手張雨生唯一原創音樂劇，竇智孔第一次要唱偶像的歌曲，開心之餘壓力也大到頻作噩夢，黃嘉千緊張得夢到自己正在上廁所，回到舞台上又出糗的恐怖畫面，Albee前不久上節目玩遊戲意外骨折，一度擔心被換角，卜學亮說，今年剛好出道30年，終於演到期待已久的歌舞劇。

(中國時報)