黃嘉千不移居 賣房鬧烏龍

黃嘉千（左起）、卜學亮、竇智孔、Albee、郭子乾昨為音樂劇拍宣傳照。

友善列印
中國時報
報導

黃嘉千是買房理財高手，12年前她和老公夏克立以2000萬在南港「溫哥華花園」置產，夏克立前不久在臉書貼出準備售出這間92坪豪宅消息，由於夏克立和女兒夏天因上大陸實境節目受歡迎，被傳是要舉家移居大陸。黃嘉千20日出席果陀舞台劇《吻我吧娜娜》首度闢謠，一旁郭子乾納悶反問：「賣房子不是狄鶯嗎？」，氣氛略顯尷尬，黃嘉千澄清只是把原本租給別人的房子賣掉，一家人目前仍住南港，沒有要移居。

爆出傳聞時，黃嘉千正在上海演出舞台劇，她看了新聞也覺得巧合，昨解釋：「我是很愛房子的人，要把房子出租太麻煩了，收回還要整理，不租又會讓房子加速老化，乾脆賣掉一勞永逸。」

強調賣房只是一般買賣，不需大驚小怪，「目前也尚未賣出」。她在加拿大、馬來西亞、台灣都有房產，透露挑房子最看重地段，「蛋黃區」的房子將來要脫手也容易，房價也影響不大，挑公寓又比新大樓來得好，因為比較沒公設問題。

演舞台劇壓力大

《吻我吧娜娜》將在9月14日起全台巡演，該劇是已故歌手張雨生唯一原創音樂劇，竇智孔第一次要唱偶像的歌曲，開心之餘壓力也大到頻作噩夢，黃嘉千緊張得夢到自己正在上廁所，回到舞台上又出糗的恐怖畫面，Albee前不久上節目玩遊戲意外骨折，一度擔心被換角，卜學亮說，今年剛好出道30年，終於演到期待已久的歌舞劇。

(中國時報)

黃遠情人節一定和媽過 安心亞交男朋友老媽把關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。