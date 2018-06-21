張鈞甯還原C奶奉送美背

2018年06月21日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

超殺美背

第58屆亞太影展找來張鈞甯擔任大使，她20日以深V露背洋裝亮麗出席。上周出席活動穿了一件黑色挖洞洋裝，被說C奶消風，她昨解釋C奶「一直都在」，高EQ回應：「我今天拿背來還！」

張鈞甯明顯比之前更瘦，宛如紙片人，她解釋是因拍戲掉1公斤，目前約46公斤，她邊喝珍奶邊說：「最近都在吃喝一些有的沒的！」她大小螢幕通吃，接下來要推出的新作是大陸電影《大轟炸》，她在片中跟宋承憲談戀愛，透露特地學幾句俏皮韓文，像是「歐巴」之類來逗宋，宋聽了靦腆笑個不停。

世紀之吻宋承憲

她在片中跟宋有「世紀之吻」浪漫戀愛，現在感情生活？她說：「很多事情靠緣分，該來的就會來，像角色一樣。」透露最近都在「玩小孩」：「是姊姊的孩子啦！」除了家人，閨蜜也占生活一大部分。她與范冰冰因合作戲劇《武媚娘傳奇》培養出交情，她說：「我跟她有保持聯繫，她一直都挺好。」

另一個閨蜜陳意涵升格當導演，張鈞甯大讚：「她真的很有才華。」笑言若陳找她拍片鐵定無酬相挺。她這幾年都在大陸工作，並非刻意，而是台灣的邀約時間搭不上，她昨喊話台灣的導演們快來找她合作。這次擔任影展大使，張鈞甯希望透過影展讓世界看見台灣。亞太影展頒獎典禮9月1日將在台北美福飯店舉行。

(中國時報)