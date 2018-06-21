連俞涵用新人心態學習

2018年06月21日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

公視《奇蹟的女兒》女星連俞涵換下女工制服，穿薄紗不扭捏展現時尚態度，配戴De Beers的Enchanted Lotus系列珠寶，穿Marc Jacobs上衣與毛衣。（連美恩攝）

De Beers Enchanted Lotus玫瑰金瑪瑙鑽石鍊墜，9萬7000元。（De Beers提供）

De Beers Enchanted Lotus白K金香檳彩鑽戒指，19萬4000元。（De Beers提供）

De Beers Enchanted Lotus玫瑰金白色珍珠母貝垂墜式鑽石耳環，15萬9000元。（De Beers提供）

Lotus by De Beers高級珠寶系列Flourishing Lotus鑽石戒指，價格店洽。（De Beers提供）

連俞涵是劇場人出身，就算得到金鐘獎最佳新人獎，仍沒有很強烈的明星意識。她曾不習慣走宣傳、上紅毯、跑趴踢，靠學習才慢慢熟稔，但真正開心仍是享受演時盡興、演完放下的演員日常。為宣傳公視時代劇《奇蹟的女兒》受邀拍De Beers珠寶，身穿的Marc Jacobs毛衣內搭是若隱若現的薄紗，但她不擔心尺度，動作不扭捏呈現時尚魅力，展現這位觀眾眼中仙女的多樣可塑性。

成名太快一度無法適應

其實《一把青》不過2年前的事，連俞涵從下戲就消失，不知宣傳、拍攝為何物的女孩，一下成為娛樂與時尚圈的焦點。「開始很崩潰，演戲之外的事情我不會，就等於太多事情我不會了嘛，很緊張，也不知道哪裡做功課，不知要問誰。」她笑說：「現在知道所有流程都是演員工作一部分，學到更多領域。」

得新人獎後，大家的要求有變高？她透露自己很喜歡這個獎，如果得女主角（當年她金鐘雙料入圍）就太多了，「只要給我一個門票就可以。」原因是新人就是可以犯錯，也有很多嘗試機會，「OK，（得獎就像）大家知道我是個演員囉，那接下來有很多角色等你歐，永遠帶著一個新人的心去學習。」

演紡織廠領班雙重挑戰

這次在《奇蹟的女兒》中演70年代紡織廠女工，她就有雙重挑戰，先是跳脫人們對她柔弱文靜的刻板印象，演一個強勢、有企圖心的領班「阿免」，另外就是不會台語的她，挑戰全台語劇。而她克服挑戰的方式，就是完全的投入，在上戲前半個月，每天像阿勉般的練裁縫車，要和角色一樣「車最快、件數最多」，另外就是狂聽台語歌，「要各種台語在我身邊。」並笑說很喜歡伍佰，因為態度很好。戲上周六開播後，果然網友反應感人、令人噴淚，讓她的努力再度被看見。

(中國時報)