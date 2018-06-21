6月新車促銷 贈品大比拚

Honda Taiwan推出FIT型動馭先安全版（左）、CITY馭先安全版兩款新車。（Honda Taiwan提供）

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中國時報
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南陽實業總經理李應生認為，花同樣的錢，買同級的車卻不能有更好的享受，這是很可惜的事！只要願意試駕現代車款，一定會對HYUNDAI的產品大為改觀。（南陽實業提供）
6月底前至全台NISSAN展示中心試乘NISSAN車款，即可獲得限量NISSAN足球小將遊戲組。（裕隆日產提供）
中華三菱追加NEW COLT PLUS電尾特仕型限時優惠。（中華三菱提供）

各車廠搶在農曆7月前推出促銷優惠，送智慧家電、抽機票外，Honda Taiwan推FIT、CITY兩款特仕車、中華三菱追加COLT PLUS電尾特仕車增加新鮮感。HYUNDAI更祭出「一試千金」，消費者只要試乘任一車款，即使最後決定購買其它品牌同級車，仍將感謝回饋1000元禮券搶客。

Honda抽萬元加油金

Honda Taiwan即日起展開全車系月月抽，試乘即抽HITACHI精品家電購物金，最高5萬元；入主再抽出萬元加油金，總共要送出200萬加油金。同時推出的限量FIT型動馭先安全版加裝鯊魚鰭天線、擾流尾翼、擾流側裙、迎賓飾板等提升運動風格的型動套件；限量CITY馭先安全版則免費升級前偵測雷達、倒車攝影系統及BSI盲點偵測警示系統。

中華三菱平價小車NEW COLT PLUS在舊換新44.9萬元特惠車型帶動下，5月銷售較上月成長52.9%，本月推出電尾特仕型限時優惠，59.9萬元就可以買到同級車唯一、百萬等級車才有的電動尾門車型；此外，針對月底購買NEW COLT PLUS、GRAND LANCER、NEW OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO任一車種還可獲得SHARP科技美型空氣清淨機。

NISSAN贈品高達14萬元

近期家電成為購車的最夯贈品，例如NISSAN即針對旗下國產全車系及JUKE推出購車領牌即送車用PM2.5負離子空氣濾網等七大購車優惠，並加送3萬3888元的飛利浦頂級淨化空氣清淨機，優惠總價值最高達14萬元。

TOYOTA台灣總代理和泰汽車針對購買國產車即送iRobot旗艦9系列Roomba 960掃地機器人、及Braava 380t超靜音拖地機器人。前者搭載AeroForceTM 3段式除塵系統並可透過App隨時啟動及預約清掃；後者具溼拖及乾擦2種模式，搭配超靜音馬達，安靜去除地板頑垢。

(中國時報)

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