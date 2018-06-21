速玲媽咪打包 就是要塞爆

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

TUMI Latitude行李箱，共有銀、藍、黑等3色及20吋、24吋、29吋、31吋等4個不同大小選擇，價格介於2萬6700元至3萬4100元之間，將在7月正式於全台上市。（TUMI提供）

TUMI Voyageur托特包，1萬元。（TUMI提供）

TUMI Alpha Bravo Willow後背包，2萬3800元。（TUMI提供）

吳速玲透露旅行用的隨身小包，首要條件就是肩帶背起來要舒服，大小也要在中型以上，才能容納化妝品及其他採買物，背TUMI Voyageur Capri側背包8100元，搭配True Religion刷破處理丹寧褲。（盧禕祺攝）

熱愛旅行的時尚媽咪吳速玲，年初才和老公曹格與一雙兒女赴歐洲遠遊，近日趁著兒子Joe和女兒Grace放暑假的時間，又動起帶著小孩一起去沖繩放空的念頭。對於旅行打包已頗有心得的她，裝箱原則卻與大部分人不同，並充分發揮為人母未雨綢繆的原則，笑稱：「我每次都只會帶爆量，人家都是空箱子去，我是爆箱去。」

除了衣物、盥洗用具、針線包等必需品外，還會盡量把行李箱內剩餘的空間用快煮麵、零食等食物給塞滿，甚至還曾自備附變壓器的鍋子出門，可見食物對她的重要性。吳速玲更開玩笑拿打包跟品嘗美食相比較，「像我遇到好吃的東西一定要吃到很飽，所以打包也要裝到全滿。」

在秉持「裝到爆」的原則下，吳速玲自然對於行李箱輪子好推與否及內袋配置是否人性化要求甚高，材質也會盡量挑選防水布料的或塑料材質為主。已用遍各大品牌的她，5年前購入的一只TUMI就符合上述標準，皮革點綴細節、耐摔特性，更令她留下深刻印象。

而TUMI針對喜歡冒險的時尚客們，推出全新Latitude行李箱系列，這只品牌史上最輕的行李箱款，外殼使用自增強聚丙烯（SRPP）材質，並採用雙經雙緯編織方式，提升整體韌性。箱款亦延續專利X-Brace 45伸縮拉桿、客製化烙印服務等優良傳統，箱體四角強化防撞蓋與加大輪距的4個雙輪結構，都為流暢使用加分。為慶祝SOGO百貨忠孝館專櫃改裝開幕，品牌特在本月24日前，於櫃點舉辦Latitude行李箱首購活動，讓像速玲媽咪一樣的精緻旅人們，搶先體驗7月才會全台上市的嶄新系列。

(中國時報)